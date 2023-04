Terremoto a Isola dei famosi: Enrico Papi fatto fuori dal programma, Ilary furiosa

E’ partita davvero con il botto questa edizione dell’isola dei famosi. Secondo alcune indiscrezioni in queste ore sarebbe in corso una lunga riunione tra i vertici della trasmissione e Mediaset ed Enrico Papi per vedere se effettivamente quest’ultimo uscirà dal programma.

A quanto pare si parla addirittura di una cacciata già dalla prossima puntata. Laddove si dovesse davvero verificare un simile scenario, ci si ritroverebbe innanzi a una scelta che avrebbe del clamoroso: a memoria non si ricorda una simile dinamica in uno show televisivo.

Isola dei famosi: Enrico Papi vicino all’addio dal suo ruolo di opinionista

La presenza quindi di Enrico Papi nel ruolo di opinionista a l’Isola dei famosi potrebbe essere già finita. Si parla di animi accesi e di un clima per niente sereno dietro le quinte del programma. Tra Papi e Ilary si era capito subito che qualcosa non andava infatti è già da gironi che si parla di una rottura tra i due.

A far perdere completamente le staffe la presentatrice, il gesto della busta commesso da Enrico durante la diretta e sembrerebbe che a perdere le staffe siano stati anche gli autori, regia e piani alti. Come in molti ricorderanno parliamo del momento in cui Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato

L’ipotesi del gioco secondo i telespettatori

Se da un lato in tanti hanno visto una certa arrabbiatura da parte di Ilary nel vedersi strappare la busta dalle mani da Papi, dall’altro lato c’è chi crede che questo sia solamente un gioco.

Nello specifico si tratterebbe solo di situazioni che create apposta per tenere alta l’attenzione sul reality dei naufraghi. D’altra parte è un trucchetto tra i più usati in tv e che spesso porta risultati soddisfacenti. Voi invece cosa pensate?