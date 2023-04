Uomini e donne, Elio ha davvero denunciato Tina? Ecco cosa è successo dopo la puntata

Nella scorsa puntata tra Elio e Tina sono volati paroloni.

I due se le son dette di tutti i colori tanto che il cavaliere ha minacciato l’opinionista promettendo denunce. Ma cosa è accaduto dopo? Servo si è rivolto davvero al suo legale?

Elio ha davvero denunciato Tina Cipollari?

Nell’ultima puntata di Uomini e donne è accaduto davvero di tutto. La Vamp ha perso il controllo e sono volati insulti pesanti (nonché molte parolacce), al punto che Elio ha dichiarato di avere intenzione di queralare per ingiuria la Cipollari, che gli ha dato ripeturamente dello “stron*o” e del fallito. Nella questione è intervenuta Maria De Filippi, che ha fatto promettere a Elio di non denunciare Tina.

Infatti, più volte la padrona di casa ha invitato l’opinionista a calmarsi e a evitare di comportarsi in quel modo per evitare sanzioni. In studio, Elio ha accettato di non farlo, ma dai rumors pare che invece Tina abbia ricevuto in direttissima una diffida da parte dell’avvocato dell’uomo. Il quale, se ha fatto un gesto del genere, probabilmente non tornerà più a Uomini e Donne.

Chi è il nuovo cavaliere arrivato a uomini e donne

Elio è approdato nel trono over di Uomini e Donne da appena due mesi ma ha già fatto molto parlare di sé perché prima ha snobbato Gemma Galgani, e poi Paola Ruocco, dove l’ha liquidata perché lei non ama il mare (avendo lui una barca) e perché ha ordinato del burro nella loro prima cena assieme al ristorante, nonostante lui le avesse detto di essere intollerante.

Da li i vari litigi con Tina… E come detto in precedenza nelle ultime puntate la situazione è davvero degenerata. L’opinionista gli ha dato infatti del poco di buono, del nullafacente e farabutto venuto a Uomini e Donne solo per avere popolarità, ma anche dello stron*o, mandandolo a fan*ulo.