Isola dei famosi, cambio programmazione: l’annuncio in diretta di Ilary Blasi

Cambiamento in vista per l’Isola dei Famosi, dopo la seconda puntata che è andata in onda ieri su Canale 5, affrontando i primi temi della settimana, tra cui lo scontro tra Fiore Argento e Corinne Clery, quello tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, oltre al fuoco gate, con l’accensione che è diventata un vero e proprio caso da risolvere, perché avvenuto contro il regolamento.

La prossima settimana ci sarà una novità importante che riguarda proprio il cambio programmazione. Infatti, il reality cambierà il giorno della diretta: vediamo insieme tutti i dettagli.

Isola dei famosi, la prossima settimana cambia programmazione

La prossima puntata dell’isola dei famosi non andrà in onda di lunedì. Questo è stato l’annuncio della conduttrice ieri sera durante la puntata. Il terzo appuntamento con il reality sarà trasmesso martedì. Uno slittamento della programmazione dovuto al fatto che il prossimo lunedì è il primo maggio, per cui anche l’Isola dei Famosi, da programmazione, si fermerà per questa festività.

Solo per la prossima settimana, quindi, l’appuntamento è per martedì 2 maggio. Ilary Blasi, anche nell’annuncio, ha utilizzato la solita ironia, scherzando con Enrico Papi e dicendo all’opinionista di ricordarsi di questo spostamento, evitando di presentarsi lunedì prossimo, quando in studio non ci sarà nessuno.

Eliminato puntata 24 aprile: cosa è successo

A lasciare l’isola dei famosi a sole due settimane dall’inizio dell’avventura è stato Marco Predolin. Il conduttore ha dovuto lasciare Playa Tosta in quanto ha perso al televoto contro Helena Prestess.

“Non sono mai stato fortunello, mi sono sempre guadagnato tutto nella vita. Sono un po’ Paperino, non come Gastone”, queste le sue parole salutando gli altri. Per il concorrente l’avventura però non finisce: dovrà ora traferirsi su Playa Sant’Elena, l’isola per gli “eliminati”.