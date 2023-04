Colpo di scena Uomini e donne: Giorgio Manetti torna nel programma!

La partecipazione a Uomini e Donne, conclusasi da anni, regalò al dating show di Canale5 la storia d’amore più chiacchierata dell’intero trono over, ovvero quella con Gemma Galgani.

Giorgio Manetti ad un certo punto poi decise di abbandonare il programma.. A distanza di anni da quella decisione, l’uomo sembrerebbe essere tornato sui suoi passi tanto da avere reso noto il desiderio di tornare in trasmissione.

Giorgio Manetti torna a Uomini e donne a settembre: l’indiscrezione

C’è da dire che già nei mesi scorsi si è parlato di un suo possibile ritorno nel programma. Ora quella possibilità sembra sia diventata quasi una certezza. A riportare il pettegolezzo Lorenzo Pugnaloni che ha fatto sapere di aver ricevuto diverse soffiate sul possibile rientro di Manetti nel programma.

Ovviamente per ora non ci sono certezze ma pare che la presenza di Giorgio a Settembre sia già confermata. Del resto, non sarebbe una notizia che dispiace al pubblico. Da sempre il noto gabbiano è rimasto nel cuore di tutto. Quel che resta da capire è vedere invece come la prenderà Gemma.

Giorgio Manetti: “torno ad una condizione!”

In una vecchia intervista fatta mesi fa, Manetti ha ammesso di non escludere la possibilità di tornare a Uomini e Donne: “D’istinto si, lo farei per dire a tutti: “Cominciamo a parlare di cose serie”“.

Subito dopo, però, Giorgio ha rivelato cosa lo frena: “Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché credo che da quello che mostrano in tv nessuno di loro ne sia in grado”. Una bella frecciatina quella che l’ex cavaliere ha lanciato agli attuali protagonisti del programma.

Frecciatine sono arrivate anche a Gemma. Secondo lui la Galgani dovrebbe mostrarsi come una donna di classe e non come si sta comportando. Ballando con la gonna al vento o mettersi a lavare un auto in abbigliamento sexy alla sua età non è affatto normale!, ha chiosato concludendo.