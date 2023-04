Giulia Cavaglià si “scusa” per la lite lite in aeroporto, ma fa peggio: Lucarelli l’annienta

Dopo il racconto della disavventura in aeroporto, l’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià è finita nella bufera. In molti si sono scagliati contro di lei accusandola di essere solo una bambina viziata e prepotente.

La più dura nei suoi riguardi è stata certamente Selvaggia Lucarelli, che non ha potuto fare a meno di intervenire in queste ore dopo il nuovo intervento di Giulia sulla faccenda. Vediamo cosa è successo.

Il nuovo sfogo di Giulia Cavaglià sulla disavventura in aeroporto

Giulia Cavaglià ha avuto un alterco con una hostess in aeroporto per aver perso un aereo. Per chi non conoscesse la vicenda, l’ex tronista di Uomini e Donne si è presentata al gate con qualche minuti di ritardo e l’operatrice di terra non l’ha fatta passare per imbarcarsi. Lei ha dato di matto ed ha accusato la dipendente di averle causato un attacco di panico. I video in questione sono divenuti virali al punto da sollevare un polverone.

In queste ore, dunque, Giulia ha deciso di intervenire nuovamente sulla faccenda asserendo di essere una persona genuina e vera. Alle persone come lei, dunque, può capitare di perdere i freni e di mostrare sui social anche momenti di sconforto e di disperazione come è accaduto nel suo caso. Tale situazione, chiaramente, espone all’opinione pubblica attirando a sé anche molte critiche. Ad ogni modo, quello che sarebbe dovuto essere un messaggio di scuse secondo molti, si è trasformato in qualcosa di totalmente diverso, causando ancora più “danni”.

L’attacco di Selvaggia Lucarelli e la replica di Giulia

Con tale intervento, infatti, Giulia Cavaglià non ha fatto altro che ribadire ulteriormente la sua posizione in merito a quanto accaduto in aeroporto e questo ha generato sgomento. Selvaggia Lucarelli, dunque, è intervenuta per palesare il suo punto di vista. La giornalista ha dato della “fessa” a Giulia accusandola di essere solamente una ragazzina prepotente. Prendersela con una hostess di terra, che non fa altro che eseguire degli ordini e far rispettare delle regole, è una cosa davvero assurda.

Legittimare comportamenti del genere, infatti, secondo la Lucarelli equivale a legittimare l’aggressività e la prepotenza. La Cavaglià ha perso un’altra occasione per fare una bella figura, pertanto, non ha fatto altro che peggiorare ulteriormente la sua posizione. Intanto, la ragazza ci ha tenuto a replicare ulteriormente con una nuova Instagram Storie.