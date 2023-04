Uomini e donne oggi 26 aprile, rissa tra Tina e Elio: Maria “Sto evitando una denuncia”. E’ caos

Una nuova puntata è andata in onda su Canale 5, dopo il grande stop per Uomini e donne. Anche in questa registrazione come spesso accade non sono mancati i colpi di scena e forse qualche denuncia.

Tutto è partito da Elio che è uscito con Gemma dopo aver chiuso in malo modo con Paola. Ovviamente, nella “coppia” non poteva mancare la Cipollari e tra l’opinionista e il cavaliere sono volati paroloni davvero pesanti.

Uomini e donne oggi: Tina perde la testa dopo che Elio che la chiama bella

E’ successo davvero di tutto nella puntata odierna di Uomini e donne. Un duro confronto ha interessato Tina e Elio che quasi sono arrivati alle mani. Tutto è partito da una frase del cavaliere verso l’opinionista “bella”.

Tale parola ha mandato su tutte le furie la Cipollari che gli ha chiesto di non permettersi mai più di chiamarli così. Da li la situazione si è incendiata e sempre l’opinionista gli ha dato della merda. A questo punto Elio si è alzato anche lui dal suo posto andandole incontro chiedendole di abbassare i toni e di evitare di offenderlo in pubblico, dato che può essere punibile penalmente.

Tina e il cavaliere quasi alle mani

Insomma, tra i due la situazione è davvero degenerata tanto da far intervenire Maria. La De Filippi ha chiesto al cavaliere di non scaldarsi troppo per la propria salute e poi ha detto a Tina di smetterla perchè davvero le potrebbe arrivare una querela.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana (@trashtvstellare)

Al momento non sappiamo cosa succederà nei prossimo episodi tra i due protagonisti di oggi quel che è sicuro però è che anche Maria ha avuto paura per la sua opinionista…