Orietta Berti confermata al GF Vip 8? Ma non è tutto, altro colpo di scena

In queste ore è trapelata sul web una notizia molto interessante che riguarda Orietta Berti e la sua possibile riconferma nelle vesti di opinionista del GF Vip. In molti, infatti, credevano che la donna avrebbe abbandonato il suo incarico seguendo le stesse sorti di Sonia Bruganelli.

Le cose, però, potrebbero prendere una piega del tutto differente. Dagospia ha diffuso una notizia alquanto in attesa che riguarda la Berti. Quest’ultima dovrebbe, non solo essere confermata come opinionista, ma anche protagonista di un nuovo show. Vediamo tutto quello che è emerso nel dettaglio.

Le sorti di Orietta Berti al GF Vip 8

Cominciano già ad essere in piena attività i preparativi per la prossima edizione del GF Vip 8. Il presentatore Alfonso Signorini ha recentemente ribadito su Instagram che non sono ancora cominciate le riunioni volte a decidere i dettagli e i termini della prossima edizione del reality show. Nei piani alti di Mediaset, però, stanno cominciando a circolare delle voci, specie per quanto riguarda il cast.

La novità più interessante trapelata in queste ore riguarda Orietta Berti e il fatto che potrebbe essere riconfermata come opinionista del GF Vip 8. Contrariamente a quanto diffuso in questi giorni, infatti, la donna dovrebbe tornare ad affiancare Signorini. Al suo fianco, non ci sarà Sonia Bruganelli. Su quest’ultima, infatti, non sembrano esserci dubbi circa il fatto che non prenderà nuovamente parte al programma.

Altro colpo di scena annunciato

Resta dunque da capire chi sarà la persona che siederà accanto ad Orietta Berti durante la prossima edizione del GF Vip 8. Molto probabilmente tale incarico sarà ricoperto da un volto giovane. Potrebbero esserci Giulia Salemi, piuttosto che Soleil Sorge o, addirittura, Oriana Marzoli. Ad ogni modo, è trapelata anche un’altra notizia che riguarda Orietta.

Mediaset, infatti, pari abbia deciso di affidarle la conduzione di un piccolo show, che dovrebbe andare in onda in prima serata prossimamente. Si tratterebbe di un mini spettacolo composto solamente da due puntate, durante le quali la Berti sarà la protagonista indiscussa. Questo, dunque, dimostra che la donna sia molto piaciuta ai vertici del Biscione, al punto da affidargli addirittura la conduzione di una trasmissione tutta sua punto per sapere ulteriori dettagli e come evolverà la vicenda non ci resta che attendere i prossimi giorni.