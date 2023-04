Giorgio Manetti fa un’inaspettata confessione su Gemma Galgani: cosa ha detto

In questi giorni si sta molto parlando di Giorgio Manetti in quanto si paventa un possibile ritorno a Uomini e Donne, luogo in cui è presente ancora la sua storica ex Gemma Galgani. Approfittando di questo ritorno alla notorietà, il gabbiano ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha fatto delle confessioni alquanto interessanti.

Il protagonista si è soffermato soprattutto su Gemma Galgani, portando alla luce delle cose piuttosto degne di nota. Dalle sue parole, infatti, in molti hanno evinto un possibile ritorno di fiamma. Ecco che cosa ha detto a tal riguardo.

Le confessioni di Giorgio Manetti su Gemma Galgani

Giorgio Manetti tornerà davvero a Uomini e Donne e si relazionerà con Gemma Galgani? Al momento queste sono tutte ipotesi, tuttavia, nelle ultime ore, stanno prendendo sempre più forma. Ad alimentare ulteriormente queste voci è stato direttamente il Gabbiano, il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante in cui ha parlato della sua ex. Giorgio ha aperto uno spiraglio in quanto ha ammesso di ricordare tutto quello che è successo con la Galgani.

L’uomo ha sofferto parecchio a causa della donna, tuttavia, a distanza di tutto questo tempo, seppur non abbia dimenticato quanto accaduto, ha deciso di perdonarla. Manetti ha anche confermato di avere ancora il numero di cellulare di Gemma e di non averlo mai cancellato. Tuttavia, almeno per il momento, ha preferito non telefonarle. Lo farà prossimamente? Questo è tutto da vedere.

Stoccate e commenti su Uomini e Donne

Ad ogni modo, sono bastate queste semplici parole per alimentare nei fan la speranza di un ritorno di fiamma tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Per ora, però, non sembrano esserci ancora le basi affinché questo si verifichi. Sempre nel corso di questa intervista, infatti, Giorgio ha svelato di non avere un’ottima considerazione di Gemma alla luce del suo percorso a Uomini e Donne.

Il cavaliere, infatti, ha ribadito per l’ennesima volta di essere convinto del fatto che la dama sia molto più interessata alla sediolina su cui è adagiata in studio piuttosto che a trovare davvero un uomo. In effetti, sarebbe folle lasciare un “posto fisso” come Uomini e Donne per cimentarsi in un altro programma. Gemma, inoltre, sarebbe un pesce fuor d’acqua in altre trasmissioni, pertanto, non lascerebbe mai Maria De Filippi. Sarà davvero così?