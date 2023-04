Isola dei Famosi, ex naufrago svela: “Ecco cosa non sapete del reality show”

Un ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha deciso di fare delle confessioni molto interessanti in merito al reality show incentrato sulla sopravvivenza. Contrariamente al GF Vip, infatti, tale trasmissione non va in onda 24 ore su 24, pertanto, ci sono una serie di contenuti che restano totalmente ignori ai telespettatori.

Ebbene, a fare luce proprio su queste questioni, colmando i vuoti e le curiosità degli appassionati della trasmissione, è stato proprio un noto ex concorrente. La persona in questione è Walter Nudo, che ha anche vito il programma a suo tempo. Vediamo cosa ha detto.

Le inedite confessioni dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi

Nel corso di una recente intervista, un ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha deciso di fare delle confessioni inedite sul reality show. In particolar modo, Walter Nudo ha voluto svelare quali sono quelle cose che il pubblico da casa non sa e non vede del programma. A tal riguardo, è subito partito rimembrando quella che è stata la sua esperienza nel programma, risalente a 20 anni fa.

A tal proposito, ha detto di essere partito senza sapere esattamente cosa lo aspettasse. Era consapevole del fatto che non avrebbe mangiato, ma non era a conoscenza di quanto effettivamente avrebbe digiunato. Inoltre, i naufraghi sono consapevoli della presenza dei mosquitos, tuttavia, non conoscono esattamente tutti gli effetti collaterali di un loro morso o della loro presenza. Essi, infatti, pungono gli occhi come aghi e depositano le loro uova all’interno delle ferite del corpo. Tutto ciò, ovviamente, compromette considerevolmente la salute fisica e mentale dei concorrenti.

Walter Nudo svela il ruolo del coach

Proprio per cercare di non perdere la testa, cosa altamente probabile nel corso di un’esperienza così forte e dura come l’Isola dei Famosi, l’ex naufrago ha svelato che c’è una persona apposita a cui rivolgersi. Ogni settimana, infatti, i concorrenti sono soliti incontrare un coach, una persona esperta di psicologia che cerca di capire i disagi dei concorrenti e di spronarli ad affrontare al meglio la settimana.

A tal riguardo, Walter Nudo ha ammesso che il suo coach è stato bravissimo. In particolare, non gli ha mai detto come si sarebbe dovuto comportare, bensì, lo ha messo nella condizione di capire quale sarebbe stata la giusta strada fa seguire per affrontare nel modo più corretto questa esperienza. Insomma, a quanto pare, dietro questo reality show si cela tanto lavoro e tanta fatica, onde evitare di rendere questa avventura un vero incubo.