Oroscopo 29 aprile 2023: Gemelli indecisi, Sagittario volenterosi

Le previsioni dell’oroscopo del 29 aprile invitano i nati sotto il segno del Toro ad essere più riflessivi. I Bilancia sono pronti a gettarsi in un nuovo progetto o una nuova avventura

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non vi arrendete e guardate sempre avanti con ottimismo. Anche se nella vita capitano delle cose un po’ sgradevoli, bisogna sempre cogliere l’insegnamento che c’è dietro per migliorare.

Toro. La vita spesso vi pone dinanzi delle decisioni da prendere che, nella maggior parte dei casi, potrebbero portare a cambiare drasticamente i ritmi di vita. Prima di prendere qualunque tipo di decisione, riflettete attentamente.

Gemelli. Tendenzialmente non siete persone particolarmente decise. Spesso tendete a rimuginare troppo sulle cose che vi capitano e questo vi inibisce e vi impedisce di fare qualche salto nel vuoto.

Cancro. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 29 aprile, i nati sotto questo segno devono osare. Ci sono delle buone opportunità in arrivo che riguardano la sfera professionale, quindi, siate audaci.

Leone. Siete molto decisi e pronti a mettervi in gioco. Ricordate, però, di valutare sempre attentamente i pro e i contro prima di prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa e irruenta.

Vergine. In ambito sentimentale vi sentite un po’ bloccati. Se ci sono delle situazioni in sospeso, forse è il caso di risolverle entro la fine di questa settimana. Se potete, concedetevi un po’ di relax.

Previsioni 29 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per iniziare un nuovo percorso di vita. Che esso sia professionale o sentimentale, questo è il momento di osare e di credere un po’ di più in voi stessi e nelle vostre capacità.

Scorpione. Non siate troppo polemici e prendere meno sul serio certe critiche. Di solito ve le fate scivolare addosso, ma ci sono dei casi in cui alcune parole potrebbero ferire e non poco.

Sagittario. Siete volitivi e pini di voglia di mettervi in gioco e di dimostrare le vostre abilità. Sia in amore sia nel lavoro dovete essere precisi e attenti e non dovete trascurare nessun particolare.

Capricorno. Le stelle vi invitano a mettere da parte l’orgoglio e a concentrarvi un po’ di più sulle vostre aspettative. Ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario mettere se stessi al primo posto.

Acquario. L’oroscopo del 29 aprile vi invita ad essere un po’ più risoluti. Spesso tendete a soffermarvi troppo su quello che pensano gli altri e questo finisce per rendervi particolarmente agitati.

Pesci. Buon momento per darsi da fare e per non perdersi in chiacchiere. Sia in amore sia nel lavoro ci sono delle conseguenze per alcune azioni che avete compiuto di recente o decisioni prese, affrontatele.