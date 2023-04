Alessandro e Ida dopo Ued pronti per un grande passo: l’annuncio a sorpresa

Nonostante si sia parlato di crisi e di tradimenti, tra Ida e Alessandro tutto procede a gonfie vele. a Confermalo loro stessi in una lunga intervista fatta di recente.

I due, addirittura, nei mesi scorsi si sono concessi un romantico viaggio a Miami, come documentato sui loro social; proprio grazie alle foto e ai video postati. Poi è arrivato un viaggio a Londra e adesso sembra che siano pronti per un grandissimo passo. Vediamo insieme di cosa si tratta

La storia d’amore tra Ida e Alessandro procede a gonfie vele

Alessandro e Ida hanno fatto sapere che vivendo lontani si vedono solo nei week end. Ogni fine settimana Vicinanza sale a Brescia o lei scende a Salerno. Sempre l’ex cavaliere ha fatto sapere che ad oggi lui e la compagna sono molto felici e da quando sono usciti dal programma si sentono una coppia a tutti gli effetti.

“Il nostro rapporto matura e cresce sempre di più. È un amore forte, diverso dalle altre storie che ho avuto in passato anche per la distanza che ci divide. Noi ci vediamo comunque ogni fine settimana, ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrarmi davvero pochi. E pensare che in trasmissione dicevano che volevo “la ragazza per tre giorni. Il nostro amore è emozionante, maturo e unico”

Grandi progetti in arrivo per l’ex coppia di Ued

E parlando di progetti futuri, Alessandro e Ida non hanno nascosto di averne tanti in procinto. A quanto pare sembra che si stia avvicinando per loro una convivenza. Infatti, a tal proposito Alessandro ha ammesso che più tempo passa e più sete il bisogno di vivere quotidianamente la sua amata.

“Stiamo pensando a Roma oppure a Firenze… l’importante è che sia una città nuova per entrambi, dove cominciare la nostra vita insieme”. Chissà se sono in arrivo segretamente anche i fiori d’arancio