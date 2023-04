Uomini e donne, registrazione 29 aprile: potrebbe arrivare una scelta in studio

Nella giornata di oggi 29 aprile 2023 presso gli studi Elios di Roma ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne che andrà in onda su Canale 5 a partire da martedì 2 maggio. Oltre al trono over, dove si parlerà ancora di Armando Incarnato e delle presunte bugie raccontate in questi anni nel programma di Maria De Filippi, si parlerà ovviamente dei troni di Nicole Santinelli e Luca Daffré.

La prima, soprattutto, potrebbe sorprendere con una scelta inaspettata e anticipata, visto che l’interesse nei confronti di Andrea Foriglio è ormai fin troppo palese. Vediamo insieme cosa potrebbe succedere nel dettaglio.

Uomini e donne anticipazioni: Nicole sceglie?

Nicole come abbiamo visto nelle precedenti puntate sembra davvero molto presa da Andrea. Il corteggiatore, infatti, è riuscito a farle perdere la testa subito, e ad accorgersene non solo il pubblico a casa ma anche gli altri due corteggiatori.

Infatti. Cristian ha deciso di andare via mentre Carlo proprio nell’ultima puntata ha detto esplicitamente di non sentirsi lui la scelta. Questo significa che la Santinelli è in grande difficoltà perchè arrivando fino alla fine da Carlo Alberto oggi potrebbe prendersi anche un bel No secco dal giovane palestrato.

Uomini e Donne anticipazioni, nuove segnalazioni su Armando Incarnato?

Nella registrazione di oggi a Uomini e Donne, è molto probabile che si ritorna sulla questione Armando. Infatti potrebbero esserci come testimoni contro (o a favore di) Incarnato alcune ex dame del trono over chiamate dalla redazione.

Anche se Maria de Filippi sembra che al momento non abbia nessun brutto pensiero sul cavaliere napoletano. Si tornerà a parlare del cavaliere ma anche delle nuove frequentazioni di altri protagonisti, per esempio Riccardo Guarnieri che come abbiamo visto ieri sta conoscendo altre dame.