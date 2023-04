Oroscopo 30 aprile 2023, classifica: Cancro in movimento, Capricorno concreti

Secondo l’oroscopo del 30 aprile, i nati sotto il segno dell’Acquario devono essere più creativi in amore. Gli Scorpione sono piuttosto indecifrabili

Oroscopo dei primi sei segni

1 Leone. Siete in forma smagliante, approfittatene se avete intenzione di fare delle nuove conoscenze. Dal punto di vista professionale sarete brillanti e sempre sul pezzo in questa giornata.

2 Capricorno. L’Oroscopo del 30 aprile vi invita ad agire. Siete molto concreti e non amate perdervi in troppe chiacchiere. Specie quando si tratta di questioni di lavoro, amate essere sempre in prima linea.

3 Acquario. Ci sono delle occasioni che vanno prese al volo, altrimenti sfumano e non tornano più. In ambito sentimentale dovete darvi da fare per rendere il clima un po’ più movimentato.

4 Pesci. Non è il caso di prendere alla leggera delle questioni che per una persona cara potrebbero essere molto importanti. Cercate di essere volitivi e di non comportarvi in maniera troppo criptica.

5 Bilancia. Le stelle vi invitano a mettervi in gioco, la cosa importante è non perdere mai di vista i vostri obiettivi. Chi vi ama vi seguirà, quindi, non abbiate paura di prendere delle scelte anche un po’ azzardate.

6 Vergine. Forse è giunto il momento di staccare un po’ il cordone ombelicale e di guardare al futuro in maniera più matura e autonoma. Avere accanto le persone care è fondamentale, ma dovete essere in grado anche di cavarvela da soli se necessario.

Previsioni 30 aprile ultimi sei in classifica

7 Scorpione. In amore siete disposti a tutto pur di ottenere quello che desiderate. Voi siete tra i segni più indecifrabili dello zodiaco. Pur volendo, rendete incomprensibile agli altri quello che pensate e provate realmente.

8 Cancro. Ci sono tante cose da fare e decisioni da prendere. L’Oroscopo del 30 aprile vi invita a prendervi un momento per riflettere prima di trarre delle conclusioni un po’ troppo drastiche.

9 Toro. Buon momento per quanto riguarda l’amore, ma nel lavoro potrebbe sorgere qualche contrattempo. Cercate di non soffermarvi troppo sui giudizi altrui e andate avanti per la vostra strada.

10 Ariete. Siete impazienti e pieni di voglia di osare e di mettervi in gioco. Cercate di non essere troppo frettolosi e soffermatevi di più su quelli che sono i vostri desideri e le vostre ambizioni.

11 Gemelli. Le stelle vi invitano ad essere più intraprendenti. Mettetevi in gioco e non aspettate che siano sempre gli altri a coinvolgervi. In ambito sentimentale è necessario mettere da parte l’orgoglio.

12 Sagittario. Siete un po’ irascibili e poco tranquilli. Le persone che vi conoscono sanno perfettamente che in questi momenti è meglio lasciarvi sbollire. Chi non vi conosce bene, però, potrebbe fare molta fatica.