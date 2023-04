Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, finalmente la verità sulla rottura: un uomo è la causa!

Nel corso di questi anni si è detto e scritto davvero di tutto sulla rottura tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis.

Le due sghow girl da quando avevo preso il posto da Veline sul bancone di Strisca per anni sono state grandi amiche anche nel privato. All’improvviso però qualcosa è successo, rompendo per sempre quel legame che ancora oggi è tanto ricordato dai fan. Ma cosa è successo realmente tra le due? Finalmente spunta fuori tutta la verità.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia altro che litigio per motivi economici

Tra i motivi della rottura tra le due amiche si è sempre parlato di un problema economico legato alla palestra che la Corvaglia e la Canalis avevano in gestione a Los Angeles. Un pettegolezzo però mai confermato dalle due ex veline che almeno fino ad oggi non ha mai trovato nessun riscontro.

Nelle ultime ore, soprattutto dopo l’ospitata di Maddalena a Verissimo, si è tornati a parlare delle due ex amiche e di cosa sarebbe successo. A riportare una nuova indiscrezione bomba e pare veritiera è Mowmag, che nelle scorse ore, ha fornito una versione clamorosa relativa alla rottura dell’amicizia. Versione che non contempla in alcun modo i presunti e suddetti problemi economici ma bensì problemi di letto!.

Spunta una verità clamorosa sul litigio delle due ex Veline

Maddalena aveva detto a Silvia Toffanim che sull’argomento non sarebbe voluta entrare e che ad oggi non si sente ancora pronta a perdonare l’amica. Ma una persona molto vicina alle due ha spifferato il motivo shock della rottura.

A quanto pare, dietro la lite non si nasconderebbero motivi economici, come finora sospettato, ma affari di letto! La clamorosa indiscrezione, infatti, tira in ballo Stef Burns (ex marito della Corvaglia) con cui Elisabetta avrebbe avuto una lunga liason (durata mesi) e ovviamente all’insaputa dell’amica. Un flirt sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui (e di cui amici e familiari sono a conoscenza) che avrebbe minato in maniera irreversibile il rapporto delle due ex veline. Altro che perdono!”