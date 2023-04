Chiara Nasti matrimonio super sfarzoso: ecco dove si sposerà e spoiler sull’abito (FOTO)

Chiara Nasti presto convolerà a nozze con Mattia Zaccagni, il matrimonio è previsto per il prossimo 20 giugno 2023. In casa dei due piccioncini, dunque, fervono i preparativi per l’organizzazione del grande evento.

I due hanno intenzione di fare una festa davvero in grande stile, ricca di sfarzo e lusso. Basti pensare a quello che hanno organizzato per annunciare il sesso del loro primo figlio. In queste ore, inoltre, sul web sono trapelati anche degli spoiler sull’abito che indosserà l’influencer.

Spoiler sull’abito del matrimonio di Chiara Nasti

Come da prassi, lo sposo e nessun altro può vedere l’abito della sposa prima del matrimonio e Chiara Nasti ha intenzione di rispettare questa tradizione. La giovane, però, ha deciso di pubblicare delle foto su Instagram in cui pare abbia fatto un piccolo spoiler di quello che indosserà. A tal riguardo, ha pubblicato delle foto in cui è in un atelier intenta a provare abiti da sposa.

Ebbene, proprio uno di essi pare abbia catturato l’attenzione della giovane, al punto da spingerla a pubblicarlo sui social. Il vestito in questione è stretto sulla vita e poi si allarga in maniera piuttosto ampia sulla parte inferiore. La gonna, infatti, è ricca di tulle ed estremamente vaporosa. Chiara, infatti, sembra proprio una principessa delle fiabe e lei stessa ha scritto di sentirsi davvero in un sogno. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti Zaccagni (@nastilove)

Location delle nozze e altri dettagli

A quanto pare, dunque, dato l’entusiasmo mostrato da Chiara Nasti in questa foto, è molto probabile che l’abito che indosserà per il suo matrimonio non sia molto diverso da così. Ad ogni modo, per vedere come sarà davvero sarà necessario aspettare il giorno delle nozze. Per quanto riguarda la location, invece, i due hanno scelto di sposarsi a Roma nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli.

Si tratta di un edificio religioso molto importante per i romani, sta di fatto che lì si è celebrato anche il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Per quanto riguarda la location dove sposi e ospiti si lasceranno andare ai festeggiamenti dopo il rito, esso è Villa Miami. Si tratta di una storica villa nel cuore della capitale da cui è possibile vedere tutta la città dall’alto. Gli invitati dovrebbero essere oltre 200 e il tutto si preannuncia davvero molto sfarzoso e lussioso.