Silvia Toffanin e Pier Silvio, spunta una promessa fatta a Berlusconi all’ospedale

Da tempo si parla del possibile matrimonio tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. In queste ore, però, sono arrivate delle notizie molto interessanti a riguardo. Nello specifico, infatti, sul settimanale Diva e Donna è presente un articolo all’interno del quale ci sono aggiornamenti a riguardo.

In questo periodo, Silvio Berlusconi si sta trovando a fare i conti con una leucemia molto grave che lo sta costringendo alla degenza ospedaliera. Ebbene, proprio durante il suo ricovero, pare che il figlio gli abbia fatto una promessa.

La promessa che Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto al papà in ospedale

Il matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi pare sia più vicino del previsto. Si vocifera, infatti, che l’amministratore delegato di Mediaset abbia fatto una promessa a suo padre durante il periodo di ricovero in ospedale. Berlusconi, infatti, ha dei problemi di salute piuttosto importanti. Solo a distanza di un po’ di tempo dalla notizia del suo ricovero è trapelata quella inerente la reale patologia da cui il cavaliere fosse affetto, ovvero una leucemia mielomonocitica.

Ad ogni modo, sono stati momenti estremamente concitati per tutta la famiglia e carichi di emozioni contrastanti. Ebbene, pare che proprio durante uno di questi momenti così toccanti, Pier Silvio abbai fatto una promessa a suo padre. Nello specifico, gli avrebbe detto di avere intenzione di convolare presto a nozze con la sua compagna Silvia Toffanin. La diffusione di questa notizia, dunque, sta facendo sognare i fan.

Silvia Toffanin in attesa della proposta di matrimonio

Alla luce di quanto trapelato, quindi, sembrerebbe proprio che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi siano in procinto di sposarsi. La conduttrice di Verissimo ha dichiarato, in più occasioni, di essere all’antica, pertanto, desidera ricevere dal suo compagno la proposta ufficiale a tutti gli effetti. Fino a che essa non arriverà, infatti, non si potrà pensare ad organizzare alcun evento.

In molti credono che i due stiano aspettando che le condizioni di Silvio Berlusconi si riassestino alla grande in modo da iniziare a pianificare un evento così bello e gioioso. Insomma, c’è aria di fiori d’arancio, tuttavia, è necessario attendere ancora un po’ di tempo per avere delle informazioni più precise sulla faccenda. La cosa certa è che Silvia non vede l’ora di convolare a nozze con il suo compagno, cosa rivelata in diverse occasioni.