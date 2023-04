Armando Incarnato dopo la rissa a Uomini e Donne, duro sfogo: “Siete delle brutte persone”

I telespettatori di Uomini e Donne sono in attesa di vedere cosa sarà mandato in onda della rissa avvenuta tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. L’attesa è, ormai, finita, in quanto questo evento dovrebbe essere mostrato nella puntata odierna del talk show.

Sicuramente ci saranno delle censure per tale ragione sta crescendo sempre più la curiosità di vedere che cosa sarà mostrato. Sul web, nel frattempo, Armando ha deciso di pubblicare uno sfogo a seguito di tutto l’accaduto. Ecco che cosa ha detto.

Lo sfogo di Armando Incarnato dopo la rissa a Uomini e Donne

Armando Incarnato si è duramente sfogato sui social dopo la rissa avvenuta a Uomini e Donne. Il tutto si è verificato nel corso della registrazione del 22 aprile e sarà mostrato quest’oggi in TV. Ad ogni modo, Armando è profondamente turbato a causa di quanto successo. Per tale ragione, ha voluto pubblicare un commento alquanto perentorio.

Nello specifico, il cavaliere del parterre maschile della trasmissione di Maria De Filippi ha dichiarato che l'unico provino che ha sempre fatto, e che continua a fare, è quello per restare nel cuore di sua figlia. Tutto il resto, invece, sono solo chiacchiere e malignità dette sul suo conto per ferirlo. A tal riguardo, infatti, ha accusato coloro che l'hanno infangato di essere davvero delle cattive persone.

Il web diviso, che penserà Maria De Filippi?

Lo sfogo di Armando Incarnato dopo la rissa a Uomini e Donne ha fatto il giro del web in men che non si dica. Anche se nel commento in questione non sono stati fatti i nomi, non è difficile capire chi siano le persone a cui si è rivolto il cavaliere. In prima linea, infatti, c’è sicuramente Aurora Tropea. La dama, infatti, è stata la principale artefice di tutto il caos che è scoppiato all’interno del programma pomeridiano incentrato sui sentimenti.

È stata lei a divulgare una pesante segnalazione contro Armando volta essenzialmente a screditare la sua immagine e il suo ruolo a Uomini e Donne. Gli utenti del web, Al momento, sono piuttosto divisi. Alcuni si stanno schierando contro il cavaliere mostrandosi d’accordo con tutte le persone che non credono in lui. Altri, invece, ritengono il comportamento di Aurora un po’ troppo eccessivo nei riguardi del napoletano. In tutto ciò, cosa ne penserà la padrona di casa Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo