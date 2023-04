Antonella Fiordelisi e il suo ex Gianluca si incontrano, ma finisce male: cosa è successo

Antonella Fiordelisi e il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa, finalmente, hanno avuto modo di incontrarsi. Si è trattato di un incontro occasionale, in quanto i due non si erano certamente dati appuntamento.

A raccontare la dinamica di questo avvenimento è stato il ragazzo, mediante i suoi profili social. Nello specifico, il giovane ha spiegato che Antonella ha avuto una reazione piuttosto estrema. Vediamo che cosa è successo.

L’incontro tra Antonella Fiordelisi e l’ex Gianluca Benincasa

L’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, ha raccontato ai suoi fan di aver avuto modo di incontrare la sua ex. Da quando lei è uscita dal GF Vip, i due non avevano ancora avuto modo di beccarsi. Lui si è recato a casa di lei per recuperare alcuni suoi oggetti personali, ma il tutto pare sia avvenuto mentre la ragazza non era in casa. Ad ogni modo, malgrado i tentativi di evitarsi, i due si sono incontrati.

In questi giorni, infatti, Gianluca ha svelato di aver beccato Antonella in un locale. Il nome della ragazza non è mai stato fatto i maniera esplicita, ma il riferimento è stato assolutamente palese e tutti gli utenti del web sono convinti che lui stesse parlando proprio dell’influencer. Ad ogni modo, Benincasa ha svelato di essere incappato nella giovane in maniera del tutto involontaria.

La presunta reazione di Antonella

Gianluca ha svelato che, nel momento in cui è entrato all’interno del locale in questione, la sua ex Antonella Fiordelisi ha avuto una reazione drastica. Nello specifico, è scappata via onde evitare di avere qualche contatto con lui. Benincasa ci ha tenuto a specificare di essersi recato in tale locale per salutare una sua cara amica, una tale Giulia. Ad ogni modo, nel momento in cui la sua ex se lo è trovato dinanzi, si sarebbe dileguata.

Ripetiamo che il nome di Antonella Fiordelisi non è stato fatto in maniera esplicita, tuttavia, tutti i commenti al di sotto del post in questione lasciano intendere che si sia trattato proprio di lei. Nel frattempo, la ragazza non è intervenuta sulla faccenda. Antonella è impegnata a godersi la sua vita con Edoardo Donnamaria e proprio in queste ore hanno pubblicato dei video che hanno generato molto sgomento. i due sono stati in un ristorante di lusso e, al momento del conto, Edoardo ha esortato Antonella a pagare in virtù della parità dei sessi. La clip in questione ha divertito e creato sgomento sul web.