Barbara D’Urso lascia la tv? Ecco chi la sta “corteggiando” e dove potrebbe sbarcare

Da un po’ di vocifera di un possibile abbandono di Barbara D’Urso da Mediaset, ma in queste ore sta circolando sul web addirittura la notizia di un suo allontanamento dalla tv. Parer, infatti, che ci sia un’azienda molto importante e molto popolare decisa a “strappare” Carmelita da Cologno Monzese.

Nello specifico, stiamo parlando di Netflix. I vertici di tale piattaforma sembrerebbero assolutamente decisi a fare il tutto per tutto per ottenere la conduttrice Mediaset in un loro format. Ma di cosa si tratta? Vediamo tutto quello che è emerso.

Barbara D’Urso sbarca su Netflix? Cosa è emerso

Netflix starebbe corteggiando in maniera piuttosto insistente Barbara D’Urso, affinché abbandoni il mondo della tv per gettarsi in una nuova ed esilarante avventura. Nello specifico, l’azienda starebbe pensando di affidare alla donna la conduzione di un reality show. Esso si chiama Love Never Lies ed è un po’ l’erede di Temptation Island. Anche in questo caso, infatti, sei coppie si mettono in gioco per testare il livello e la solidità del loro rapporto di coppia.

La D’Urso sembrerebbe essere il volto ideale per ricoprire le vesti di conduttrice di questa trasmissione che, come già detto, andrà in onda in esclusiva su Netflix. Il programma dovrebbe essere trasmesso nel prossimo anno, pertanto, in questo periodo si stanno effettuando le riunioni per decidere i termini del programma. Insomma, Barbara accetterà di gettarsi in questo nuovo progetto? Quali saranno le sue sorti con Mediaset, considerando che il suo contratto è in scadenza?

I cambiamenti in tv della D’Urso

Barbara D’Urso lascerà davvero il mondo della tv per cimentarsi in una nuova ed esilarante avventura su Netflix? Nel corso degli ultimi anni, la conduttrice si è trovata a cambiare molte delle sue abitudini professionali. Fino a un po’ di tempo fa era alla guida di ben tre programmi su Canale 5, mentre adesso ne conduce uno solo, il quale è stato anche ridimensionato in termini di orari di messa in onda.

Questo, dunque, ha permesso alla conduttrice di avere molto più tempo a disposizione da dedicare ai suoi hobby e alle sue passioni. Per tale ragione, infatti, in questi mesi è tornata a teatro, in cui ha debuttato nello spettacolo di grande successo chiamato Taxi a due piazze. Ebbene, dopo questa nuova avventura, pare possa essere dietro l’angolo un’altra grande esperienza per lei. Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprirlo.