Enrico Papi rompe il silenzio dopo il caos all’Isola dei Famosi? La frase criptica (FOTO)

Dietro le quinte dell’Isola dei Famosi pare si stia verificando un certo sgomento a causa dei comportamenti inopportuni dio Enrico Papi. Le notizie hanno cominciato a circolare sul web in maniera rapida e confusa, al punto da creare delle domande nei telespettatori.

Ad ogni modo, fino a questo momento, le parti chiamate in causa erano rimaste in silenzio, non commentando l’accaduto. In queste ore, però, Papi ha pubblicato una frase alquanto criptica, che molti hanno ricondotto proprio a quanto accaduto nel reality show di Canale 5.

Il commento criptico di Enrico Papi dopo la bufera all’Isola dei Famosi

Dopo la messa in onda della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi ha cominciato a trapelare sul web la notizia secondo cui Enrico Papi potesse essere cacciato dalla trasmissione. I suoi comportamenti, colmi di manie di protagonismo, non hanno fatto altro che irritare i telespettatori, ma anche i piani alti di Mediaset. Il conduttore televisivo è stato richiamato più volte, ma le cose potrebbero precipitare in modo drastico.

A distanza di un po’ di giorni di assenza, il protagonista di questa incresciosa vicenda è tornato sui social con un commento che sta generando molto sgomento. Nello specifico, il conduttore ha scritto di essere molto riflessivo in questo periodo. In seguito, ha voluto riportare una citazione non sua in cui viene detto che i migliori pensieri vengano concepiti mentre si cammina. Questo messaggio, così criptico e improvviso, sta generando un certo sgomento sul web. (Continua dopo la foto)

Lo strano comportamento di Enrico e di Ilary

Secondo molti utenti del web, la frase di Enrico Papi è rivolta a quanto sta accadendo dietro le quinte dell’Isola dei Famosi. Molto probabilmente, il protagonista sta avendo modo di riflettere sul suo operato e su tutta la situazione, per tale ragione ha partorito un pensiero così intenso. Sul suo account di Instagram invece, Enrico è silente. Quest’ultimo ha condiviso nella giornata di ieri solo una IG Storie in cui si è ripreso mentre è in auto diretto chissà dove.

Al momento, dunque, non sono trapelate altre indiscrezioni su questa intricata faccenda. Anche la conduttrice dell’Isola, Ilary Blasi, ha preferito trincerarsi dietro un rigido silenzio. Ad ogni modo, c’è anche chi pensa che si tratti di una trovata per creare un po’ di pathos attorno a questa edizione del reality show di Canale 5. Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprire come evolveranno le cose.