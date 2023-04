Uomini e Donne spoiler 28 aprile: rissa censurata, scuse e testimonianze

La puntata di venerdì 28 aprile di Uomini e Donne sarà un vero delirio. In tale occasione, infatti, assisteremo finalmente alla tanto attesa lite tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, pare che i due siano arrivati alle mani.

Con ogni probabilità, Maria De Filippi deciderà sicuramente di censurare la parte inerente lo scontro. Ad ogni modo, però, ci saranno comunque momenti molto concitati. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Uomini e Donne: lite furiosa tra Armando e Aurora, Lucrezia interviene

Nel corso della puntata del 28 aprile di Uomini e Donne vedremo che continuerà la discussione tra Aurora Tropea e Armando Incarnato. La prima verrà accusata di provare in tutti i modi ad infangare il napoletano. A tal riguardo, verrà chiamata in causa anche Lucrezia, una ex di Armando. Aurora ha provato a mettersi in contatto con lei per spingerlo a fare delle confessioni compromettenti sul suo ex.

La dama in questione verrà anche raggiunta telefonicamente da Gianni Sperti. Lucrezia, nel corso della conversazione telefonica, non dirà cose compromettenti su Incarnato. Questo, dunque, comprometterà sempre di più una posizione di Aurora, la quale verrà profondamente attaccata. Il culmine, però, si toccherà nel momento in cui nella discussione si intrometterà Riccardo Guarnieri.

Spoiler 28 aprile: rissa censurata e chiarimenti

Il cavaliere si schiererà contro Armando e questo genererà una forte reazione nel napoletano. I due, infatti, arriveranno ad avere uno scontro fisico punto per riuscire a dividerli dovranno intervenire anche alcuni presenti in studio. Molto probabilmente questa scena verrà tagliata nella puntata del 28 aprile di Uomini e Donne. Ad ogni modo, sicuramente assisteremo alla lite particolarmente accesa.

Al termine dello scontro, poi, Armando si ravvederà e deciderà di chiedere scusa a Riccardo. La situazione, dunque, si concluderà con una stretta di mano. Passando al trono classico, invece, si parlerà di Luca. Il ragazzo ha deciso di portare in esterna Alessandra con la quale precedentemente aveva avuto qualche piccolo alterco.

I due ragazzi avranno modo di parlare e di chiarirsi. La loro esterna, infatti, risulterà particolarmente gradevole. In merito alle altre corteggiatrici, invece, non ci sarà abbastanza tempo per affrontare le dinamiche che le riguardano appunto non resta che attendere la prossima registrazione di Uomini e Donne, prevista per sabato 29 aprile, per vedere quali saranno le altre novità.