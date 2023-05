Il Paradiso delle signore spoiler 3 maggio: Marco fa una scoperta inattesa, Ezio prende una decisione

Gli spoiler della puntata del 3 maggio del Paradiso delle signore rivelano che Irene e Alfredo avranno un chiarimento. La situazione prenderà una piega del tutto inaspettata per Clara, la quale si accingerà a soffrire non poco.

In merito a Marco, invece, il ragazzo sarà sempre più sospettoso nei riguardi di Gemma, alla fine arriverà a fare una scoperta del tutto inaspettata. Ezio capirà quale sia il motivo reale per cui Gloria è andata via. Il protagonista non potrà fare a meno di prendere una decisione importante.

Ezio fa una scelta al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 3 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Irene avrà un chiarimento con Alfredo. Dopo il confronto, la giovane arriverà a capire cosa vuole realmente da lui. Intanto, le cose per Clara non si metteranno affatto bene. La giovane, infatti, si appresterà a vivere un momento molto doloroso dal punto di vista sentimentale. Ezio, intanto, realizzerà sempre di più quello che è accaduto con Gloria.

Colombo si renderà conto del fatto che la donna sia stata costretta ad andare via in quanto Veronica aveva scoperto il loro segreto. Onde evitare problemi, dunque, ha preso la decisione più ovvia, ovvero, sparire dalla circolazione. Alla luce di questa scoperta, però, Ezio non potrà fare a meno di riflettere sulla faccenda e di prendere una decisione molto importante. Il protagonista non avrà nessuna intenzione di fare finta di niente con Veronica, pertanto, si deciderà ad affrontarla.

Spoiler 3 maggio: Marco fa una scoperta su Roberto

La puntata del 3 maggio del Paradiso delle signore sarà piuttosto movimentata. In tale occasione vedremo che, dopo la scoperta di Ezio, anche Marco si troverà ad apprendere una cosa del tutto inaspettata. In particolare, infatti, il ragazzo si renderà conto di una cosa che lo spiazzerà. I suoi sospetti su Gemma diventeranno sempre più consistenti. La ragazza, dal canto suo, proseguirà a mentire al giovane in merito a quello che sta accadendo nella sua vita.

Intanto, l’inaugurazione della Galleria Moda Milano sarà sempre più vicina e ferveranno i preparativi. Matilde, però, avrà un imprevisto, sta di fatto che deciderà di chiedere aiuto a Vittorio Conti. Infine, vedremo che il segreto che scoprirà Marco avrà a che fare proprio con Roberto. Il ragazzo, infatti, sarà sempre più sospettoso nei suoi riguardi e, alla fine, riuscirà a venire a capo di una faccenda piuttosto incresciosa.