Amici, ultimi aggiornamenti, salgono i positivi nella scuola: semifinale davvero a rischio

Brutte notizie per i fan di Amici. A quanto pare in queste ore sono risultati positivi altri concorrenti nella scuola. Purtroppo il Covid è entrato nelle casette e fino a stamattina sapevamo che ad aver contratto il virus fossero stati Maddalena e Mattia.

Purtroppo, ad momento i casi sono aumentati e per adesso sarebbero 4 i contagiati. Andiamo a vedere insieme di chi si tratta e cosa succederà

Amici: aumentano i contagiati nella scuola

Nelle scorse ore due casi di Covid in casa Amici 22 hanno destato preoccupazione per la registrazione della prossima puntata del Serale, la Semifinale. Dagospia ha svelato l’indiscrezione due giorni fa: “Due concorrenti sono risultati positivi al Covid. Rischio slittamento per la semifinale prevista sabato 6 maggio”.

Aggiornamenti sulla questione puntata non sono ancora emersi, ma Amedeo Venza, influencer esperto del pettegolezzo online, con una IG stories ha annunciato i nomi dei due allievi che avrebbero contratto il virus. Come detto in precedenza Mattia e Maddalena. Ovviamente tutti si sono preoccupati perchè in ansia per la sorte della semifinale. Proprio nella giornata di ieri, tutte le voci sul possibile slittamento della registrazione erano state eliminate ma adesso qualcosa potrebbe cambiare di nuovo tutto

Due persona della produzione hanno il Covid: cosa succede adesso?

Stando a quanto trapelato da Casa Pipol nella scuola di Amici oltre ai due allievi si sarebbero aggiunte anche altre due persone. Secondo indiscrezioni si parla di due componenti della regia. Insomma, per adesso pare sia scoppiato un vero e proprio focolaio nel programma della De Filippi.

Ora però la paura per i telespettatori è sempre la stessa. Adesso c’è veramente il rischio che la puntata di giovedì pomeriggio non verrà registrata. Si tratta inoltre di un appuntamento molto importante dato che la semifinale. Per adesso, non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti sulla questione