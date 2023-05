Uomini e Donne anticipazioni scelte Nicole e Luca: ecco quando avverranno

Uomini e Donne sta per volgere al termine, pertanto, i telespettatori sono curiosi di sapere quando ci saranno le scelte di Nicole e Luca. I due ragazzi hanno dato luogo ad un percorso decisamente più breve e meno intenso dei loro predecessori, che sono rimasti sul trono per circa sette mesi.

Nel loro caso, invece, il tempo a disposizione è stato decisamente inferire. Dopo pochi mesi, infatti, i due si troveranno ad abbandonare il programma con la persona che sceglieranno. Ma quando ci saranno le registrazioni di tali momenti? Vediamo tutto quello che è emerso.

Ecco quando ci saranno le scelte di Nicole e Luca a Uomini e Donne

Quando ci saranno le scelte di Nicole Santinelli e Luca Daffrè a Uomini e Donne? Stando a quanto rivelato da Loreno Pugnaloni su Instagram, il quale si occupa delle anticipazioni della trasmissione, i due ragazzi dovrebbero concludere molto presto il loro percorso in studio. In particolar modo, è emerso che le scelte verranno registrate in occasione delle ultime due registrazioni della trasmissione.

Esse, molto probabilmente, saranno effettuate nell’ultima settimana di maggio. Uomini e Donne, infatti, dovrebbe concludere questa edizione tra fine maggio e inizio giugno. Proprio per tale ragione, i telespettatori assisteranno al momento conclusivo dei due tronisti in tale lasso di tempo. Ultimamente, la redazione del programma sta gestendo in maniera differente le registrazioni. Nello specifico, infatti, passa molto meno tempo tra le registrazioni e la data di messa in onda. Al momento si stanno registrando il sabato e la domenica i contenuti che poi saranno trasmessi la settimana successiva.

Anticipazioni scelte: per chi opteranno?

Stando a questi calcoli, dunque, si può facilmente dedurre che le scelte di Nicole e Luca a Uomini e Donne dovrebbero essere registrate nel fine settimana del 27 e 28 maggio. Sempre vedendo quanto trapelato dai social, pare che la prima a scegliere sarà la Santinelli, la quale ha come corteggiatori Carlo e Andrea. Successivamente, poi, sarà la volta di Luca Daffè, che ha un trono molto più affollato.

Specie in riferimento a Nicole, la scelta sembra alquanto palese per molti. La maggior parte dei telespettatori, infatti, è convinta che opterà per Andrea. Nella scorsa registrazione, infatti, la ragazza è stata accusata anche di usare Carlo solo per far ingelosire il suo rivale. Per Luca, invece, la situazione è ben più diversa in quanto il ragazzo sembra ancora in alto mare.