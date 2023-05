Isola dei famosi, anticipazioni stasera 2 maggio: nuovi naufraghi in arrivo, chi sarà eliminato?

Questa sera, martedì 2 maggio va in onda su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei famosi. Si tratta del terzo appuntamento di questa edizione che terminerà a giugno. Le anticipazioni ci fanno sapere che in questa diretta non mancheranno i colpi di scena.

Dopo il gossip che si è acceso su Cristina Scuccia e sulla sorte ormai in bilico di Enrico Papi, scopriremo anche chi lascerà il programma, tra Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

Anticipazioni Isola dei famosi: arriva Asia Argento

Quella di stasera sarà sicuramente una puntata da non perdere. Le anticipazioni ci fanno sapere che è in arrivo in Honduras Asia Argento, per sostenere la sorella Fiore. La nuova naufraga resterà sull’isola per diverse settimane e questo di conseguenza potrebbe stravolgere gli equilibri delle tribù, creando non pochi scontri. Ma non è tutto, stando alle ultime news pare che potrebbero entrare anche nuovi naufraghi nelle prossime settimane.

Si vocifera a tal proposito che la produzione abbia in mente di portare sull’isola altri volti del mondo dello spettacolo. Ma al momento i nomi sono ancora top secret, anche se è possibile che vedremo Lucas Peracchi dato che pochi giorni fa ha lanciato un appello alla conduttrice.

Isola dei famosi anticipazioni: chi sarà l’eliminato della terza puntata

Stando sempre alle anticipazioni riguardanti l’isola dei famosi relative alla puntata di stasera è possibile che a raggiungere Marco Predolin siano due concorrenti e non uno. Stiamo parlando di Alessandro Cecchi Paone e del suo compagno Simone Antolini.

Nonostante nelle ultime ore è emerso che Nathaly abbia avuto un malore e potrebbe uscire fuori dai giochi la concorrente è comunque rimasta in gara e quindi non abbandonerà l’isola. Infine, quel che resta da capire è anche la sorte di Enrico Papi che sempre secondo alcune indiscrezioni pare abbia avuto un forte battibecco con con Ilary e la produzione.