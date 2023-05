UeD, Alessandro Vicinanza gaffe sui social: si fa dediche da solo? Cosa è successo (FOTO)

Alessandro Vicinanza, attuale fidanzato di Ida Platano, pare abbia commesso una gaffe sui social. In occasione della festa dei lavoratori, celebrata lunedì 1° maggio, il protagonista ha pubblicato una Instagram Storie che sta generando molto sgomento.

Il ragazzo è stato piuttosto assente per diverso tempo, cosa che ha subito generato un campanello d’allarme nei suoi fan e in quelli di Ida. Dopo un bel po’ di silenzio, poi, è tornato con un messaggio che ha spiazzato i fan.

Lo strano post di Alessandro Vicinanza

In questo periodo, Alessandro Vicinanza sembra un po’ turbato. Il ragazzo, infatti, si è allontanato dai social, mostrando pochissimi contenuti che riguardano la sua vita, sia privata, sia di coppia con Ida Platano. Questo ha anche generato i sospetti che tra loro possa essere accaduto qualcosa, ma andiamo con ordine. Un po’ di ore fa, infatti, sul profilo Instagram di Alessandro Vicinanza è apparso un contenuto che a molti è sembrato una gaffe.

Nello specifico, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha pubblicato un messaggio ricevuto da una sua fan che, oltre ad augurargli un sereno 1° maggio, ci tiene a fare delle considerazioni. In particolare, la persona in questione dice di aver notato che nell’ultimo periodo Alessandro sia un po’ sofferente, forse perché sente il bisogno di tornare ad essere “l’Ale di un tempo”. Anche se non è “nessuno”, rispetto a personaggi davvero famosi, la popolarità avuta grazie a Uomini e Donne e un bel fardello da portare con sé, che in certi casi può ritorcersi contro.

Sul web notano la gaffe di Alessandro: si è davvero autocelebrato?

La persona in questione, poi, ha proseguito il suo intervento dicendo di aver notato in Alessandro una spasmodica voglia nel ritornare alla sua vecchia libertà. Quel momento in cui poteva fare tutto quello che voleva senza finire sotto i riflettori e con il dito puntato contro. Questo messaggio calza proprio a pennello, in quanto si vocifera che lui e Ida abbiano litigato proprio a causa di alcuni pettegolezzi che lo riguardano.

Il tempismo di questo messaggio, dunque, è sembrato piuttosto strano a molti, sta di fatto che diverse persone hanno sospettato che Alessandro Vicinanza si sia scritto questo messaggio da solo. In seguito, poi, lo avrebbe spacciato come contenuto scritto da un fan. Saranno andate davvero così le cose? Non resta che attendere una eventuale replica da parte sua.