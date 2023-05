Suor Cristina, la rivelazione che lascia senza parole:”Mi piacciono…”

Gossip bomba su Suor Cristina all’isola dei famosi. Come in tanti avevano ipotizzato nelle settimane precedenti, ovvero che la Scuccia potesse fare un vero e proprio coming out sull’isola, beh così è stato.

Nel daytime del reality andato in onda ieri, lo speaker Marco Mazzoli ha cominciato ad indagare, facendo diverse domande a Cristina. Inizialmente, le ha chiesto se avesse un fidanzato, al che la Scuccia ha risposto piccata, scatenando i telespettatori

Cristina Scuccia: rivelazioni intime sull’Isola dei famosi

Alla domanda di Marco, Cristina ha subito risposto: “Ma perché questa ossessione per gli uomini?”. Una frase che ha subito messo tutti sull’attenti, primo tra tutti Paolo Noise, che è andato subito al sodo domandandole se le piacessero gli uomini o le donne.La vincitrice di The Voice ha di nuovo spiazzato tutti, nonostante non sia entrata eccessivamente nei dettagli: “Niente! Mi piacciono le persone!“, cercando di mettere a tacere tutti.

Ma a quanto pare, però, qualcuno non si è fatto gli affari propri chiedendo a Cristina se ad oggi non sentisse la mancanza di un partner o, comunque, se non avvertisse la necessità fisica di sfogarsi, almeno, fisicamente. A questo punto l’ex suora ha precisato che ad oggi ha una vita felice e serena e non sente il bisogno di avere accanto una persona.

Le parole della naufraga alimentano la curiosità dei telespettatori

Cristina ha fatto sapere che dopo 15 anni oggi si sente una donna libera. Questo però non vuol dire che ha bisogno di avere accanto per forza un uomo. Alla parola sfogarsi, sembra anche che si sia arrabbiata, dato che lei ha precisato che noi uomini non siamo animali.

“Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no”. Insomma, al momento pare sia ancora single.