Amici serale, anticipazioni: chi ha lasciato il programma nella 7ima puntata? Non ci sono dubbi

Chi è l’eliminato della settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi? Pare che non prenderà parte alla semifinale della 22esima edizione del noto talent show di Canale 5 Cricca. A lanciare il gossip come sempre, ancora una volta Amedeo Venza. Finora l’esperto di gossip ha sempre centrato il nome dell’eliminato delle recenti puntate del Serale e, per questo al momento non ci sarebbero dubbi.

Aaron, l’allievo con cui si è ritrovato ad affrontare l’ultimo ballottaggio, giorni fa non aveva trattenuto le lacrime al solo pensiero che questa settimana sarebbe uscito il suo amico. Ed ecco che ora sembra proprio che sia arrivato il momento di salutare il cantante.

Polemiche in rete per l’uscita di Cricca da Amici

Stando a quanto si legge in rete, nelle ultime ore sono nate tantissime polemiche per l’uscita di Giovanni, che aveva conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua maturità e sensibilità, oltre che con la sua voce.

Nelle prime settimane del 2023 ad Amici 22 è nata una bufera intorno alla festa di Capodanno, dopo della quale è nato il noce moscata gate, infatti proprio per questo motivo a Cricca era stata data la possibilità di rientrare Questa è stata la prima volta che un allievo ha potuto riprendere il suo posto dopo un eliminazione. La stessa padrona di casa ha sottolineato che una cosa simile non accadrà più.

Anticipazioni Amici serale 29 aprile: ci va in semifinale

La settima puntata di Amici che andrà in onda sabato 29 marzo, sarà una puntata molto importante. Il pubblico ha già dato per certo che il nome dell’eliminato. Il cantante di Australia è finito più volte al ballottaggio finale durante il Serale. D’altronde, molti telespettatori non riescono proprio a immaginare una finale senza Cricca.

I semifinalisti di questa edizione sono Angelina Mango, Maddalena Svevo, Isobel Kinnear, Wax, Mattia Zenzola e Aaron. Chi tra loro approderà in finale? Per scoprirlo è necessario attendere ancora un’altra settimana.