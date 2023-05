Amici, mistero sulla salute di Isobel: Maria costretta a prendere una decisione

Nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici 22 andata in onda, quella di sabato 29 aprile 2023, Isobel Kinnear si è infortunata a un braccio. La ballerina australiana è scoppiata in lacrime e a consolarla ci ha pensato Maria De Filippi, che l’ha fatta uscire per sentire il medico.

La ragazza è poi rientrata ma non si è parlato di nulla. Ancora oggi non è uscito nessun comunicato ufficiale, sebbene siano passati diversi giorni. Il mistero, dunque, si infittisce, e Maria De Filippi potrebbe essere costretta a prendere una decisione.

Amici nessuna notizia sull’infortunio di Isobel

La domanda che in tanti si stanno ponendo sui social è perchè su Isobel Kinnear e del suo infortunio non si sa nulla. Tutti sperano che sia poco grave così non ci sarebbero problemi ai fini della gara. In caso contrario il problema ci sarebbe eccome perchè la ballerina è considerata già la vincitrice di ballo di Amici 22, visto che è la più brava e anche la più amata da casa.

A questo punto, Maria De Filippi potrebbe trovarsi costretta a prendere una decisione: estromettere direttamente Isobel Kinnear della gara, oppure cercare per lei solo coreografie che non implichino l’uso massiccio del braccio.

Amici, la difficile decisione che potrebbe attendere Maria De Filippi

Se da un salto questa soluzione sembra la più probabile dall’altro è anche impossibile. Perchè come tutti sanno alle ballerine le braccia servono eccome per le riprese e per darsi le giuste spinte durante i passi di danza.

Isobel Kinnear, dunque, rischierebbe di perdere solo perché infortunata. E a questo punto per la giovane sarebbe meglio che esca prima, con onore e con il giusto riconoscimento del fatto che sarebbe stata la probabile vincitrice? Inoltre, c’è anche da dire che l’allieva potrebbe ritornare nella scuola il prossimo anno proprio come è successo a Mattia.