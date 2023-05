Pierpaolo Pretelli sbarca in un noto programma Rai? Di che si tratta e cosa è emerso

In queste ore è trapelata sul web una notizia piuttosto interessante che riguarda Pierpaolo Pretelli e un nuovo progetto in un programma Rai in cui potrebbe essere coinvolto. Il ragazzo, dopo aver partecipato al GF Vip, reality show in cui ha conosciuto la sua attuale fidanzata Giulia Salemi, ha avuto un grande successo.

Pierpaolo, infatti, è stato chiamato in diverse trasmissioni tv, tra cui Domenica In, GF Vip Party e tanto altro. Adesso, però, è spuntata una nuova indiscrezione che lo vedrebbe come protagonista di un altro format molto famoso.

Ecco in quale programma Rai potrebbe sbarcare Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli potrebbe presto sbarcare all’interno di un programma Rai molto noto, a trasmissione in questione è il talent show di Milly Carlucci, ovvero, Ballando con le stelle. Il programma è in grande fermento per la scelta dei concorrenti che andranno a comporre il cast della prossima edizione. Questo resta lo show di maggiore successo di Milly, considerando i risultati piuttosto deludenti che, invece, ha ottenuto Il Cantante Mascherato.

Questo è possibile anche, e soprattutto, grazie ai concorrenti che vengono scelti e che sono in grado di tenere alto il livello di attenzione dei telespettatori. Ebbene, pare proprio che la conduttrice stia pensando al fidanzato di Giulia Salemi per la prossima edizione del programma. Al momento, però, non è pervenuta nessuna conferma né da parte del diretto interessato né, tanto meno, da parte dei vertici della trasmissione.

Carriera florida per il fidanzato dei Giulia Salemi

Nel caso in cui Pierpaolo Pretelli dovesse realmente essere confermato come membro del cast del programma di Rai 1, per lui inizierebbe un’altra nuova ed esilarante avventura nella rete di stato. Per lui non è affatto la prima volta che si cimenta in un talent. Recentemente, infatti, è stato anche uno dei protagonisti della trasmissione di Carlo Conti, Tale e Quale Show.

In tale occasione, Pierpaolo è riuscito a dimostrare appieno le sue doti di imitatore, le quali erano piuttosto spiccate anche durante la sua partecipazione al GF Vip. Insomma, a quanto pare, si prospetta un futuro piuttosto florido per il compagno di Giulia Salemi. Ricordiamo, infatti, che dal prossimo anno potrebbe non essere più alla guida del GF Vip Party. Per tale ragione, sarebbe perfettamente libero di potersi dedicare ad un altro progetto in un’emittente televisiva diversa da Mediaset.