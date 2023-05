Oroscopo 4 maggio 2023: Toro pensierosi, rimpianti per Scorpione

Secondo l’oroscopo del 4 maggio i nati sotto il segno della Vergine possono mettere delle faccende a posto. I Sagittario, invece, farebbero bene a fidarsi di più del proprio istinto

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata un po’ controversa dal punto di vista delle stelle. Ci sono delle questioni in sospeso che andrebbero risolte e messe a punto. In ambito professionale è importante non perdere mai la concentrazione.

Toro. Siete un po’ troppo pensierosi. Oggi perdere la concentrazione sarà più semplice del previsto. Cercate di restare concentrati almeno per quanto concerne le questioni inerenti il lavoro.

Gemelli. L’Oroscopo del 4 maggio invita i nati sotto questo segno a sognare un po’ di più. Essere razionali è importante, tuttavia, senza un pizzico di fantasia non si riesce ad arrivare molto lontano.

Cancro. In amore sta per cominciare un periodo ascendente. Se avete iniziato da poco una relazione, potreste vivere qualche bel colpo di scena. Non arrendetevi al primo rifiuto che incontrerete sul vostro cammino.

Leone. Nel lavoro dovete darvi da fare se volete ottenere qualche risultato importante. In ambito sentimentale, invece, è importante essere attenti e non perdere mai di vista i vostri obiettivi.

Vergine. Le stelle vi invitano ad essere audaci. In questo periodo potrete osare un po’ di più e mettervi in gioco. Cercate di approfittare di questo momento per risolvere delle faccende in sospeso.

Previsioni 4 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se avete ricevuto qualche piccola delusione, cercate di non darci troppo peso. In ambito sentimentale dovete darvi da fare e mettere a posto alcune questioni irrisolte che meritano la vostra attenzione.

Scorpione. Qualche piccolo rimpianto potrebbe farsi sentire, ma cercate di allontanare questi pensieri. Guardate sempre avanti con ottimismo e non vi soffermate troppo su quello che non siete riusciti a portare a termine.

Sagittario. Fidatevi di più del vostro istinto. Questo è un momento molto favorevole dal punto di vista professionale, quindi, cercate di approfittarne e di vivere al meglio questa fase della vostra vita.

Capricorno. Se volete arrivare lontano, allora dovete considerare un margine di rischio discreto. L’Oroscopo del 4 maggio vi invita ad essere un po’ più accondiscendenti in ambito sentimentale.

Acquario. In ambito sentimentale siete favoriti, ma dovete essere un po’ più creativi. Se siete in una relazione sentimentale che va avanti da molto tempo, allora è necessario smuovere un po’ la routine.

Pesci. Ci sono delle occasioni che vanno colte al volo, mentre altre è opportuno lasciarle passare onde evitare di caricarsi di troppe responsabilità. Giornata produttiva in ambito professionale.