Uomini e Donne spoiler 4 maggio: Carla fa uno show, Armando spiazza tutti

La puntata del 4 maggio di Uomini e Donne sarà piuttosto movimentata. Al centro dell’attenzione ci saranno Claudio e Gabriella. I due nella scorsa puntata hanno dichiarato di voler continuare a conoscersi, e così faranno.

Ad un certo punto, però, a movimentare la situazione ci penserà Carla, che proprio non ha digerito la piega che ha preso la sua frequentazione con il cavaliere. In studio, dunque, scoppierà un putiferio.

Sfuriata di Carla a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 4 maggio di Uomini e Donne vedremo che Claudio e Gabriella racconteranno di essere usciti insieme. I due hanno deciso di continuare la conoscenza e, stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, pare che le cose andranno piuttosto bene. La coppia, infatti, racconterà di aver trascorso dei momenti davvero gradevoli, a seguito dei quali c’è stato anche un bacio molto passionale.

Nell’apprendere quanto accaduto, Carla darà di matto. L’esponente del parterre femminile prenderà la parola ed inizierà ad inveire contro Claudio. La dama rivelerà di essersi sentita piuttosto offesa dal comportamento del cavaliere. Inoltre, accuserà Claudio di averle mancato di rispetto. In studio, dunque, si aprirà una polemica infinita durante la quale Carla darà luogo ad un vero e proprio show. Tutti ricorderanno la scenata che la donna fece contro Biagio Di Maro quando apprese che le intenzioni del cavaliere non fossero esattamente nobili.

Spoiler 4 maggio: novità per Armando

Ad ogni modo, dopo aver ampiamente dibattuto di questa faccenda, si passerà ad altro. Le anticipazioni della puntata del 4 maggio di Uomini e Donne rivelano che si parlerà anche di Armando Incarnato. Stavolta, però, contrariamente a quanto accaduto nell’ultimo periodo, il suo nome non sarà accostato a scandali o pettegolezzi, anzi. Il protagonista, infatti, rivelerà di aver conosciuto una nuova ragazza e di aver iniziato ad uscire con lei.

Entrambi sembreranno piuttosto felici di come stiano procedendo le cose. Che magari sarà la volta buona per il napoletano di incontrare la persona adatta a lui? Vedremo. Il clima idilliaco, però, verrà interrotto da Gianni Sperti. L’opinionista attaccherà il cavaliere e si aprirà una polemica riferita al suo lavoro. Di Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri, invece, non si parlerà affatto. Dopo aver interrotto le loro rispettive conoscenze, per loro non ci sarà alcun tipo di novità, almeno per il momento.