Un posto al sole anticipazioni 4 maggio: Lara sta avvelenando Tommaso, ecco con cosa

Continua la messa in onda serale di Un posto al sole e le anticipazioni ci fanno sapere che Lara è davvero impazzita. A quanto pare le condizioni del bambino continueranno a peggiorare, spingendo a Ferri a portarlo in un altro ospedale fuori Napoli per fargli fare delle analisi più approfondite.

Questi nuovi esami potrebbero far emergere una scomoda verità, anche se la sensazione è che la Martinelli riuscirà a farla franca anche stavolta.

Un posto al sole anticipazioni: Lara sta avvelenando Tommasino

Nelle scorse puntate abbiamo visto Lara versare delle gocce nell biberon di Tommaso e queste ala fine lo fanno stare male. Per quanto non sia stato svelato il farmaco, potrebbe trattarsi di Diazepam, uno psicofarmaco della categoria delle benzodiazepine tra cui la versione commerciale più nota è il Valium.

Tale prodotto è usato per curare gli stati di ansia negli adulti e tra le sue controindicazioni c’è l’alzamento della temperatura. Il piano della Martinelli è quindi stato svelato. La donna intende far star male il bambino, volutamente, per legare Roberto a sé. Come ci fanno sapere le anticipazioni di Un posto al sole però presto tutto potrebbe finire, in quanto il Ferri pare abbia capito qualcosa.

Tommaso peggiora, Lara e Roberto partono insieme

Il peggioramento delle condizioni di Tommaso metterà in forte apprensione Roberto Quest’ultimo, preoccupato per la salute del figlio e soprattutto indispettito dal fatto che nemmeno i medici sanno dare una diagnosi, deciderà di prendere un’iniziativa personale.

La sua scelta potrebbe però mettere a serio rischio il diabolico piano di Lara. Intanto, l’unica a capire che dietro tutto c’è proprio la mano della Martinelli è Marina, che però al momento è stata messa da parte da suo marito.

Il Ferri e Lara dunque partiranno per un viaggio da soli, cercando di indagare sulle condizioni del piccolo. La Giordano invece resterà da sola a Napoli. Quest’ultima sarà sempre più preoccupata per le sorti del suo matrimonio…