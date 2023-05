Isola 2023, Ilary Blasi fa una battuta infelice su Vladimir Luxuria, che non ci sta: replica piccata

La puntata di ieri dell’Isola dei Famosi 2023 è stata piuttosto movimentata e, in tale occasione, c’è stato anche un botta e risposta piccato tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Quest’anno, il rapporto con gli opinionisti sembra molto conflittuale.

Se lo scorso anno ci pensavano i battibecchi tra Ilary e Alvin ad animare la scena, adesso ci pensano quelli tra la conduttrice e i due opinionisti presenti in studio. Stavolta, però, invece che “discutere” con Enrico Papi, la presentatrice ha battibeccato con Vladi. Ecco cosa è successo.

La battuta infelice di Ilary Blasi a Vladimir Luxuria

Ilary Blasi si è resa protagonista di una battuta alquanto infelice contro Vladimir Luxuria durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi. La conduttrice è solita condire il suo modo di condurre con delle battute, spesso anche piccate e un po’ irriverenti. Ieri, a finire nel suo mirino è stata Luxuria. Ad un certo punto, infatti, la presentatrice ha detto alla sua collega in studio se le tematiche trattate le stessero facendo venire la pelle d’oca.

Successivamente, poi, prima ancora che Vladimir avesse il tempo di rispondere, ha continuato dicendo che, forse, quella non fosse pelle d’oca, ma ricrescita di peli. Questa frase ha lasciato tutti un po’ spiazzati, sta di fatto che sul web si sono sbizzarriti con i commenti in merito a questa uscita. Le sue parole, però, pare non siano state molto apprezzate neppure dalla diretta interessata.

Vladimir replica in modo piccato all’Isola 2023

Vladimir Luxuria, infatti, ha risposto a tono alla battuta piccata di Ilary Blasi fatta durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi. Nello specifico, infatti, l’opinionista ha detto che fosse meglio avere la pelle d’oca piuttosto che il cervello di tale animale. La presentatrice è scoppiata a ridere, noncurante minimamente della frase della sua interlocutrice. La donna, infatti, si è subito collegata con l’Honduras in cui ha continuato con la messa in onda delle varie dinamiche da trattare.

Il popolo del web non ha potuto fare a meno di intervenire e di commentare quanto accaduto. Alcuni hanno reputato davvero un po’ insensibile la frase di Ilary, considerando che la crescita della peluria sia un fatto alquanto demotivante per le persone, in generale, a maggior ragione se transessuali. Altri, invece, si sono limitati a farsi una risata e a prendere con leggerezza e ilarità quanto accaduto.