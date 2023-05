Ilary Blasi nuova stoccata a Francesco Totti all’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo

L’Isola dei famosi, ormai, è divenuto l’appuntamento fisso all’interno del quale Ilary Blasi Lancia stoccate a Francesco Totti. Durante la messa in onda di ieri, però, a rendersi protagonista di un commento alquanto piccato sulla vicenda matrimoniale della conduttrice dell’ex calciatore è stato un naufrago.

Ad un certo punto della puntata, infatti, la presentatrice ha attirato in ballo Paolo. In seguito, poi, ha cominciato a fargli delle domande anche piuttosto spinte. È stato quello il momento in cui il concorrente si è lasciato sfuggire qualcosa di troppo. Vediamo di cosa si tratta.

La nuova stoccata a Francesco Totti all’Isola dei Famosi

Durante la puntata di ieri dell’Isola dei famosi Paolo Noise ha lanciato una stoccata a Francesco Totti e Ilary Blasi. Quest’ultima stava chiacchierando con il naufrago in merito alla mancanza che sente di sua moglie. Per smorzare un po’ i toni, poi, la conduttrice gli ha chiesto se, per tamponare, potesse riversare le sue attenzioni su qualche presente in studio.

I riferimenti sono andati da prima ad Enrico papi, il quale si è reso protagonista e complice di questo simpatico siparietto. Successivamente, poi, Ilary ha tirato in ballo Vladimir Luxuria, chiedendo al naufrago si gli avrebbe fatto piacere fare un giro di giostra anche con lei. Il concorrente, anche in questo caso, hai ironicamente risposto in maniera affermativa. Infine, poi, è arrivato il turno di Ilary.

La reazione di Ilary Blasi

Nel momento in cui Ilary Blasi ha chiesto al naufrago dell’Isola dei famosi se avesse qualcosa da dire a lei, il concorrente ha lanciato una stoccata inerente Francesco Totti. In particolar modo, infatti, ha detto di essere a posto così e di non prendere in considerazione Ilary. Nel caso in cui avesse pensato di farci un pensierino, però, avrebbe sicuramente provveduto a far sparire tutti gli orologi.

Il riferimento alla questione dei Rolex, che ha occupato tante pagine di gossip nelle scorse settimane, è stato palese. La conduttrice, però, con la sua solita nonchalance non ha minimamente preso in considerazione la battuta del suo interlocutore. Per tale ragione, è andata avanti normalmente nella conduzione del reality show senza dare troppo adito a queste affermazioni. Per tutta la puntata, però, non sono mancati altri piccoli momenti inerenti la faccenda. Vladimir, ad esempio, ogni tanto parlava tedesco o si faceva riferimento alla sfera sessuale.