Isola dei famosi, Alessandro Cecchi Paone super dotato? “Sei disumano”

In queste ore in rete sta circolando un pettegolezzo molto curioso su Alessandro Cecchi Paone dopo un commento in diretta fatto da altri concorrenti a riguardo il suo rapporto con il fidanzato Simone Antolini.

Nel dettaglio, i naufraghi, sapendo che la coppia aveva bisogno di un po’ di intimità, hanno costruito una capanna per farli stare un po’ da soli. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo

Cecchi Paone, spunta un dettaglio intimo su di lui molto piccante

Cecchi Paone si è detto molto felice di questa esperienza aggiungendo anche che come diceva Piero Angela tutte le coppie sia etero e non hanno bisogno dei loro momenti. A tal proposito ha commentato: “È un’esperienza che non ho mai vissuto. Bellissima come tutti i momenti che passo con lui, ma unica”.