Crollo di ascolti per l’Isola dei Famosi: Mediaset corre ai ripari, brutte notizie per Ilary Blasi

L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi proprio non riesce a decollare, gli ascolti continuano a calare vertiginosamente. Dopo uno dei debutti meno visti nella storia di questo reality show, la terza puntata del programma ha registrato dei dati davvero deludenti.

Complice, forse, lo spostamento straordinario alla serata del martedì, invece del consueto lunedì sera, Ilary Blasi non è arrivata neppure a 3 milioni di telespettatori, che a stento erano stati raggiunti nelle scorse puntate.

Isola dei Famosi ascolti bassissimi martedì 2 maggio

La puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, che è andata in onda eccezionalmente di martedì sera in occasione della festa del 1° maggio, ha registrato ascolti molto bassi. Nello specifico, la puntata in questione è stata la meno vista delle tre andate in onda quest’anno. Entrando nello specifico, è emerso che a seguire il reality show di Canale 5 sono stati 2.300.000 spettatori pari al 17% di share.

Si tratta di un risultato piuttosto deludente, specie se si pensa alla concorrenza che in quella stessa serata c’era sulle altre reti. Il lunedì sera, infatti, il reality show è solito scontrarsi con il colosso de Il Commissario Montalbano. Martedì, invece, su Rai 1 è andata in onda la replica della serie Imma Tataranni che, malgrado non avesse mandato in onda contenuti nuovi, è riuscita comunque a superare Ilary Blasi.

Gli ascolti delle altre reti e cosa farà Mediaset

Rai 1, infatti, ha ottenuto un numero di ascolti pari a 3.340.000 spettatori, ovvero, il 18,4% di share. Dalla strada al palco su Rai 2 ha totalizzato 1.800.000 telespettatori con il 6.5% di share, mentre Cartabianca su Rai3 è stato visto da 836.000 spettatori, con il 4.8% di share. In merito a Rete4, poi, Fuori dal coro ha ottenuto un pubblico di 763.000 telespettatori, con share del 5.1%. Infine, su Italia1 per Le Iene i telespettatori sono stati 1.248.000 e lo share dell’8.9%.

Insomma, si tratta di risultati davvero deludenti per Mediaset che, a quanto pare, dovrà correre ai ripari. Dalla prossima settimana il reality show tornerà in onda di lunedì sera come di consueto. Forse questo basterà per ripristinare un po’ gli ascolti o sarà necessario intervenire in un modo un po’ più concreto? Staremo a vedere. Ad ogni modo, quello che appare chiaro è che, a seguito delle modifiche apportate da Pier Silvio Berlusconi in materia di contenuti, i risultati del reality show stanno calando vertiginosamente. Che forse sia il caso di tornare al vecchio trash? Vedremo.