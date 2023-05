Maria De Filippi costretta a prendere una difficile decisione: la situazione ad Amici è gravissima

Amici di Maria De Filippi è arrivato ormai a un soffio dalla fine della ventiduesima edizione, ma potrebbero esserci problemi per le prossime date di messa in onda.

La registrazione della semifinale prevista per il 4 maggio pare sia stata già rimandata a causa di un mini focolaio di Covid-19 tra i concorrenti e il personale tecnico. Secondo alcune voci circolate, ci sarebbero quattro concorrenti e dieci tecnici contagiati. Tuttavia, la produzione non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo allo slittamento della trasmissione, in attesa di ulteriori sviluppi sulla situazione dei positivi.

Semifinale di Amici rimandata? Maria De Filippi attende notizie

Al momento non si sa se la semifinale di Amici verrà spostata o meno. Quel che è certo però è che la situazione è davvero molto difficile e nemmeno Maria De Filippi sa cosa fare in questo momento. Con un nota ufficiale la stampa del programma ha fatto sapere: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione”

Come detto in precedenza nella scuola è scoppiato un mini focolaio. 4 Gli allievi colpiti dal virus e 10 invece tra la regia. Nei prossimi giorni è possibile che ci siano altri positivi come è possibile pure che qualcuno possa negativizzarsi. Si è parlato inoltre anche di una positività di Cricca, uscito nella puntata di sabato.

Chi sono i positivi al Covid e come stanno

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza su Instagram, e poi confermato da altre testa i positivi al Covid nella scuola di Amici sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. A questo si è poi aggiunto Cricca e sembra Maddalena.

Quello che sappiamo fortunatamente è che tutti stanno benissimo e non hanno gravi problemi di salute. Quello che ci resta da capire è vedere cosa succederà nei prossimi giorni.