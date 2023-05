Uomini e donne, lo sapete che Andrea Foriglio ha scritto un libro? E che “collabora” con Vip?

Andrea Foriglio è un osteopata di 29 anni e come tutti sanno è sceso a Uomini e donne come corteggiatore di Nicole Santinelli.

Entrato in studio però è stato subito adocchiato da Roberta Di Padua che ha provato a fargli la corte in ogni modo ma con scarso successo. Siete curiosi di sapere qualcosa in più sul giovane?

Chi è andrea Foriglio di Uomini e donne? Lo sapete che ha scritto anche un libro

Il giovane 29enne nasce in quartiere difficile di Roma e si è costruito da solo: sua madre è una casalinga e suo padre invece lavora come muratore. La sua famiglia è riuscita a crescere tre figli con un solo stipendio. Andrea attualmente è un osteopata e imprenditore della salute, ha 29 anni ed è originario di Roma. Il suo profilo è anche su Mio Dottore dove offre le sue prestazioni mediche. Inoltre tra le sue pazienti ci sono tante Vip tra cui Elettra Lamborghini

Andrea è anche autore del libro “Da Zero a Benessere”. Insomma nonostante la sua giovane età è un ragazzo d’oro e con la testa sulle spalle. Nel corso della sua presentazione a Nicole ha fatto sapere che ha dedicato la sua vita sempre allo studio e per questo motivo adesso, che ha una posizione, ha voglia di trovare la sua anima gemella.

Il percorso di Andrea Foriglio a Ued

Andrea come detto in precedenza ha dichiarato di voler trovare l’amore dopo aver dedicato buona parte della sua vita alla carriera lavorativa. Si sente quindi pronto per una storia importante! Al momento Nicole è anche corteggiata da Carlo che sembra dargli del filo da torcere.

Foriglio infatti si lamenta infatti che Nicole si fa influenzare dal pubblico e dal corteggiatore Carlo che non lo ritiene autentico. Alla fine tutti sono convinti che la tronista sceglierà proprio l’affascinante osteopata