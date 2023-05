Paola Barale confessioni intime, menopausa e spunta un aborto: era di Gianni Sperti?

Paola Barale ha recentemente rilasciato un’intervista che ha lasciato tutti senza parole, durante la quale ha parlato della sua decisione di praticare un aborto diverso tempo fa. Tra le tante cose rivelate, poi, la showgirl ha parlato anche della menopausa, che nel suo caso è arrivata largamente in anticipo.

Successivamente, poi, ha parlato della sua vita sessuale e non ha risparmiato confessioni molto piccanti che riguardano proprio questa sfera. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Paola Barale parla dell’aborto che ha avuto anni fa

Nel corso di un’intervista rilasciata sul magazine Effe, Paola Barale ha svelato di aver avuto un aborto anni fa. Un bel po’ di anni addietro, infatti, ricevette una notizia inaspettata dal suo ginecologo, il quale le disse che fosse in dolce attesa. Lei rimase senza parole e, nel giro di poco tempo, decise subito di interrompere la gravidanza. Il dottore le disse che in futuro si sarebbe potuta pentire di questa decisione, ma lei non ne volle sapere.

Malgrado Paola abbia sempre avuto un forte istinto materno e una voglia di diventare madre e prendersi cura di altre vite, prese questa decisione così drastica. Il motivo risiede nel fatto che, all’epoca, il padre del bambino stava con lei solo da qualche mese, pertanto, non aveva nessuna certezza che la relazione sarebbe andata avanti oppure no. Anche se non ha assolutamente nulla contro le ragazze madri, però, la Barale ha ammesso che non era quello che voleva per lei in quel periodo.

Chi era il padre? Confessioni intime e spinte

Ad oggi, Paola Barale ha ammesso di non essere pentita di aver praticato l’aborto. Inoltre, la showgirl è stata anche molto misteriosa in merito al periodo in cui accadde tutto ciò. La donna, infatti, non ha voluto rivelare l’età in cui abortì, onde evitare che potesse intuirsi chi fosse il padre di quel bambino mai nato. I numerosi fan hanno subito pensato a Gianni Sperti o a Raz Degan, tuttavia, al momento non sono state date ulteriori informazioni a riguardo.

Nel corso dell’intervista, poi, Paola ha parlato anche della menopausa, che nel suo caso è arrivata molto presto, in quanto aveva solo 41 anni. La donna ha ammesso che è stato molto difficile, specie perché si va in contro anche ad una carenza della libido. Malgrado questo, la Barale non ha mai rinunciato al sesso ed ha anche dichiarato che, a suo avviso, ogni dovrebbe avere dei giocattoli erotici nel comodino, proprio per essere sempre sul pezzo