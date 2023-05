Barbara D’Urso stoccata da una nota conduttrice Rai: “Non è voluta venire nel mio programma”

Barbara D’Urso è finita al centro di una nuova polemica che è stata issata da una nota conduttrice Rai. Nell’ultimo numero di Chi Magazine, infatti, è presente un’intervista rilasciata da Milly Carlucci, in cui la donna sviscera alcune faccende molto interessanti.

In particolar modo, la presentatrice di Ballando con le stelle ci ha tenuto a fare delle precisazioni sul suo programma ed ha lanciato una frecciatina anche ad una sua rivale in ambito lavorativo. Vediamo cosa è emerso.

Conduttrice Rai lancia stoccata contro Barbara D’Urso

La conduttrice Rai Milly Carlucci ha lanciato una stoccata contro Barbara D’Urso che ha generato molto sgomento sul web. Nello specifico, infatti, la donna è stata chiamata a commentare l’esistenza di eventuali disguidi tra lei e Lady Cologno. A tal proposito, Milly ha subito chiarito di non avere nulla di personale contro la D’Urso, tuttavia, non ha potuto fare a meno di issare una polemica.

Nello specifico, infatti, ha detto di essere rimasta un po’ male in quanto in passato invitò Barbara a Ballando con le stelle per essere la sua ballerina per una notte. Ricordiamo che la D’Urso prende lezioni di ballo da molti anni, pertanto, è anche piuttosto brava in questo. Ad ogni modo, al donna disertò tale ospitata adducendo come motivazione quella di non avere abbastanza tempo a disposizione per cimentarsi anche in questa avventura.

Le altre confessioni di Milly Carlucci

Da quel momento in poi, forse, sono cambiate delle cose tra la conduttrice Rai e Barbara D’Urso. Successivamente, poi, Milly Carlucci ha parlato della competizione che esiste tra le varie reti televisive. A tal riguardo, ha detto che i conduttori e le conduttrici sono solamente delle pedine dei palinsesti. A tal riguardo, ha ammesso che essi devono adattarsi alle varie esigenze sottostando senza battere ciglio.

Milly, poi, è nuovamente intervenuta anche sulla faccenda inerente la possibile uscita di scena di Selvaggia Lucarelli da Ballando con le stelle. A tal riguardo, ha detto di essere molto orgogliosa della giurata, in quanto ha dato un ottimo contributo al programma. In questo modo, dunque, ha smentito tutte le voci inerenti una presunta lite tra loro, tuttavia, non ha fatto menzione di quelle che saranno le sorti della giornalista nella prossima edizione del talent show di Rai 1. Non resta che attendere per scoprirlo.