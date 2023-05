Uomini e donne oggi: Maria inchioda Nicole e Andrea. Ormai non ci sono dubbi

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Largo spazio al trono classico dopo la chiusura di Riccardo con Mariangela.

Maria ha fatto accomodare al centro studio Nicole e i suoi corteggiatori. Anche questa volta la tronista si è lasciata andare a lunghi baci e passionali con i suoi pretendenti, scatenando il putiferio…

Uomini e donne oggi: Riccardo chiude con la dama

La puntata è subito iniziata con Riccardo che ha raccontato di essere uscito con Mariangela. La loro conoscenza stava proseguendo a gonfie vele fino a quando lui si è accorto che da parte della donna c’era troppa complicità.

Insomma, fino ad oggi si è lamentato di essere poco considerato e ora che una persona lo desidera e soprattutto apprezza tutti i suoi gesti non va bene. Una spiegazione che ha mandato su tutte le furie Tina e Gianni che gli hanno detto di avere sempre gli stessi atteggiamenti e di essere poco creduto. Bastava semplicemente dire che Mariangela non gli piace

Maria è abbastanza sospettosa e indagando mette il corteggiatore con le spalle al muro

Intanto, continua a generare polemiche a Uomini e Donne Nicole Santinelli. Si sperava che col passare del tempo la bionda tronista sarebbe riuscita in qualche modo a conquistare i telespettatori, ma nulla. Anche il suo atteggiamento non convince soprattutto il fatto che sorride sempre. Nello stesso tempo in tanti hanno perplessità anche su suoi corteggiatori e oggi Maria ci ha voluto vedere chiaro sulla questione.

Infatti, proprio dopo un battibecco tra Carlo e Nicole la De Filippi fa notare al ragazzo che si comporta da uno che ha la certezza di essere la scelta. E su questo punto molti telespettatori ne sono convinti. Ad oggi non si sa se Maria abbia lo stesso pensiero, ma di sicuro ha qualche dubbio dato che più volte sembra alimentare i litigi con l’aiuto di Roberta.