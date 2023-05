Oroscopo 5 maggio 2023: Gemelli propositivi, Sagittario volubili

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 5 maggio, gli Ariete devono essere molto concreti. I Capricorno, invece, dovrebbero essere più comprensivi in amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Se siete alla ricerca di cambiamenti o di nuove emozioni, questo potrebbe essere un ottimo momento. Non perdetevi in chiacchiere.

Toro. Ci sono delle giornate in cui si fa un po’ di fatica in più a capire quale sia la strada giusta da percorrere per non incappare in errori. Lasciatevi guidare dal vostro istinto e non ve ne pentirete.

Gemelli. Siete piuttosto propositivi e pieni di spirito d’iniziativa. Cercate di dare tempo al tempo e di non soffermarvi troppo su quello che dicono o pensano le altre persone. Andate avanti per la vostra strada.

Cancro. L’Oroscopo del 5 maggio invita i nati sotto questo segno ad essere un po’ più autoironici e autocritici. Ricordate che nella vita è importante darsi da fare per raggiungere gli obiettivi sperati.

Leone. Le stelle vi esortano a mettere da parte l’orgoglio e ad osare un po’ di più se volete conquistare un obiettivo importante. In ambito sentimentale è importante essere sempre audaci e pieni di spirito d’iniziativa.

Vergine. Non si può avere sempre tutto dalla vita. Ci son dei casi in cui la cosa più opportuna sarebbe quella di fermarsi e capire quali siano le rinunce da fare. La vita è fatta di compromessi.

Previsioni 5 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle vi invitano ad essere audaci. Non fermatevi dinanzi i piccoli ostacoli e lottate fino in fondo per riuscire a concretizzare dei sogni. In amore è tempo di essere più concreti.

Scorpione. Buon momento per dimostrare alla persona che amate quello che provate per lui. Ci sono delle novità in arrivo, ma la cosa importante è tenere sempre gli occhi aperti e fissi sul vostro futuro.

Sagittario. I nati sotto questo segno sono un po’ volubili. L’Oroscopo del 5 maggio vi invita a riflettere attentamente prima di prendere una decisione inaspettata. Giornata produttiva in amore.

Capricorno. Siete molto risoluti e volitivi. Quando vi ponete un obiettivo non vi fermate fino a che non lo avrete raggiunto. In amore dovete essere un po’ più audaci e comprensivi.

Acquario. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Sia in amore sia nel lavoro è importante mantenere la calma ed essere molto oculati. Chi sta aspettando una risposta, potrebbe ricevere una sorpresa.

Pesci. Siete partecipativi ed emotivi. Queste due caratteristiche, però, potrebbero ritorcersi contro di voi nel caso in cui doveste trovarvi accanto a persone che non sprizzano esattamente gioia da tutti i pori.