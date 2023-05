Oroscopo 6 maggio 2023: Cancro espansivi, intoppi sul lavoro per Capricorno

Secondo le previsioni dell‘oroscopo del 6 maggio, i nati sotto il segno della Vergine non devono perdere la concentrazione. Gli Scorpione, invece, devono essere più audaci e propositivi soprattutto in ambito professionale

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle sono un po’ altalenanti, ma voi non dovete temere. Impegnatevi allo scopo di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. In ambito sentimentale è necessario essere un po’ più audaci.

Toro. Giornata molto interessante dal punto di vista professionale. Ci sono delle novità in arrivo e voi dovete tenere gli occhi ben aperti. Buon momento per iniziare un nuovo progetto di vita.

Gemelli. L’Oroscopo del 6 maggio vi invita ad essere un po’ più audaci. In amore è tempo di essere determinati e di aprire un po’ di più il vostro cuore. Non lasciate che la paura di soffrire vi blocchi.

Cancro. Questo è un ottimo momento per fare delle nuove conoscenze e per allargare i vostri orizzonti. Siete persone tendenzialmente espansive, che amano essere al centro dei pensieri delle persone a cui tenete.

Leone. Ci sono delle novità in arrivo, per cui è necessario essere pronti a tutto. In ambito professionale è importante non lasciare che gli altri prendano le decisioni al vostro posto.

Vergine. Siete molto energici e difficilmente riuscirete a stare fermi in questo periodo. Ci sono tante cose da fare sia in amore sia nel lavoro, quindi, cercate di essere sempre concentrati e sul pezzo.

Previsioni 6 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Difficilmente riuscite a passare sopra ad un torto subito. In ambito professionale ci sono delle decisioni da prendere, cercate di non essere troppo litigiosi e ferrei nelle scelte.

Scorpione. Le stelle vi invitano ad essere audaci e propositivi sul lavoro. Cercate di allargare i vostri orizzonti e non siate troppo rigidi con voi stessi. Ricordate che tutti possono commettere degli errori.

Sagittario. Siete caratterialmente molto lunatici, almeno la maggior parte di voi. Ci sono delle occasioni in cui è necessario tenere a bada questo aspetto e fare il possibile per non dire o fare cose di cui potreste pentirvi.

Capricorno. In ambito professionale potrebbe sorgere qualche piccolo improvisto, ma non temete. L’Oroscopo del 6 maggio vi invita a mantenere la calma e a non farvi prendere troppo dal nervosismo.

Acquario. Giornata un po’ controversa dal punto di vista sentimentale. Attenti a qualche piccola discussione che potrebbe verificarsi nel corso della serata. Cercate di essere un po’ più riflessivi.

Pesci. Le stelle vi invitano ad essere audaci. Sul vostro cammino potrebbero presentarsi delle occasioni che vi lasceranno senza parole. Cercate di coglierle al volo e di non preoccuparvi troppo delle conseguenze.