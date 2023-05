Un posto al sole anticipazioni: Marina se ne va, Lara piomba sul Ferri

Nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole vedremo grandi colpi di scena. Tutto si concentrerà su Marina che è rimasta davvero sconvolta da quello che ha visto. Per questo motivo prenderà una decisione molto importante che però darà tanto spazio a Lara, pronta a conquistare il Ferri.

Alberto invece cercherà di convincere Clara a trasferirsi di nuovo a Palazzo Palladini, per non far vivere suo figlio nel quartiere malfamato dove si trova l’appartamento di Rosa. Tra Franco e Angela continueranno le tensioni mentre Mariella dovrà vedersela con Sasà, offeso per non essere stato invitato alla crociera.

Un posto al sole anticipazioni: Marina va via e Lara parte con un nuovo piano Le anticipazioni di un posto al sole relative alla prossima settimana ci fanno sapere che Marina lascerà la casa dove vive con Roberto. Dopo l’ennesimo scontro tra i due, la Giorando penserà di andarsene anche se in quel momento il Ferri capisce di aver sbagliato qualcosa. A questo punto Lara sarà pronta a giocarsi il tutto per tutto. Approfittando dell’assenza di Marina, si presenterà a Palazzo Palladini per riprendere il suo posto nella vita di Roberto. Riuscirà a convincere il Ferri a tornare con lei?

Un posto al sole: Giulia e Ornella ai ferri corti, Alberto rivuole Clara

Nel corso delle prossime puntate non ci sarà pace nemmeno per Giulia e Ornella continuerà a esserci tensione per via di De Santis. Raffaele tenterà di aiutare la moglie e le proporrà un’attività per distrarla dalla brutta situazione che sta vivendo con la sua amica.

Intanto Sasà, offeso con Mariella, si sfogherà con un conoscente che gli darà dei preziosi consigli, nonostante i suoi silenzi. Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che anche tra Clara e Alberto ci saranno nuovi scontri. Il Palladini furioso per la fine della sua relazione con Clara e per nulla contento che suo figlio viva in un quartiere pericoloso e popolare come quello in cui si trova la casa di Rosa, proporrà alla Curcio di lasciarle il suo appartamento a Palazzo Palladini.