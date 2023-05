Malore per Paolo Noise, paura all’Isola dei famosi: il concorrente portavo via

Malore per Paolo Noise all’Isola dei Famosi. Il naufrago si è sentito male, probabilmente per via della fame e della stanchezza, ed è stato portato via dai medici per sottoporsi ad alcuni accertamenti.

A diffondere la notizia è stato Fabio Alesi, suo collega nella trasmissione radio Lo Zoo di 105. Ma come sta adesso?

Malore per Paolo Noise all’Isola dei famosi: come sta

Inizia già a farsi sentire la fame e la stanchezza sull’isola dei famosi. Paolo Noise nelle scorse ore è stato portato via dai medici per un malore. A rendere nota la notizia Fabio Alesi durante la quotidiana diretta del programma di Radio 105.

Il conduttore ha spiegato che il naufrago non si trova in gravi condizioni, ma che con molta probabilità si tratta di un malore causato dalla troppa debolezza.

Per ora il concorrente è fuori per continuare ad a fare esami e soprattutto per capire se gli sarà possibile rientrare in gioco. Infatti Alessio ha spiegato : “Stiamo aspettando che arrivi la pillola quotidiana di Marco per sapere esattamente come sta Paolo, cosa gli è successo e quando rientrerà, come vanno le cose”.

Paolo rinato grazie alla presenza della moglie, chi è Stefania

Durante la puntata del 2 maggio dell’Isola dei Famosi, Paolo Noise si è aperto riguardo la sua vita privata. In collegamento con Ilary Blasi in studio, il naufrago ha parlato della moglie Stefania, che è stata fondamentale in diversi momenti della sua vita, in particolare durante i periodi bui:

“Io e mia moglie siamo legati per una serie di motivi molto profondi. Stefania mi ha salvato da un periodo orribile della mia vita, dove avevo perso il senso della realtà”.Nello specifico Noise per anni ha fatto uso di sostanze stupefacenti perdendo quasi il senso della vita. Solo grazie alla compagna è riuscito a rinascere e a ripartire da zero.