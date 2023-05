Amici 22: velati nomi di chi sono i positivi al Covid. Ecco quando si registra la Semifinale

E’ appena andato in onda il daytime di oggi di Amici e Maria De Filippi ha svelato in diretta chi sono gli allievi risultati positivi al Covid-19. A dirlo sono le immagini, in cui inizialmente appaiono in Casetta Wax, Maddalena, Benedetta, Mattia e Angelina.

Mancano all’appello Aaron e Isobel, dettaglio che non passa inosservato. Questo perché negli ultimi giorni i telespettatori stavano cercando di scoprire chi sono gli allievi positivi. Inoltre, come già trapelato a questi si sono aggiunti anche circa 10 persone dello staff..

Ecco chi sono i 4 allievi risultati positivi al Covid

Come già annunciato ieri, si sono aggiunti altri due positivi al gruppo ma questo si capisce quando arriva il momento di scoprire i voti dei giornalisti della scorsa puntata del Serale di questa 22esima edizione.

I ragazzi usciti positivi al Covid ovviamente sono stati isolati dagli altri. Aaron, Angelina, Isobel e Mattia stanno trascorrendo queste giornate in un’altra zona della Casetta per evitare ulteriori contagi.

Intanto,nel corso della pubblicità un dettaglio non è passato inosservato. Mediaset ha mandato il promo della semifinale di Amici prevista per sabato 9 maggio. Al momento non si sa come gestiranno questa situazione, ciò che è certo è che nei prossimi giorni verrà registraziata la puntata.

Cosa cambia per la registrazione della semifinale

In queste settimane, le puntate del Serale sono state registrate sempre nel pomeriggio di giovedì di ogni settimana. Come ci fa sapere la pagina ufficiale di Amici per questa settimana ci sarà un piccolo cambiamento. La registrazione della Semifinale di Amici 22 dovrebbe avvenire venerdì alle ore 15.00 oppure sabato alle ore 11.00.

Dunque, sembra proprio che la produzione speri che entro questo fine settimana la situazione sia stata risolta. L’unica speranza è che i 4 allievi positivi riescano a negativizzarsi entro venerdì o sabato mattina. Per scoprirlo è necessario per il momento attendere.