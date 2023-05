Isola dei Famosi, Bastian Muller nel cast? Vladimir Luxuria lancia una stoccata a Totti

In queste ore sta trapelando sul web una notizia piuttosto interessante che riguarda Bastian Muller e la possibilità di vederlo all’Isola dei Famosi. Ma quanto ci sarà di vero in tutto questo? A rompere il silenzio sulla faccenda è stata Vladimir Luxuria nel corso di un’intervista rilasciata su Casa Chi.

L’opinionista di questa edizione del reality show ha replicato a queste dichiarazioni e non ha potuto fare a meno di lanciare anche una stoccata a Francesco Totti. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Vladimir sulla presenza di Bastian Muller all’Isola dei Famosi

Le tensioni che ci sono state tra Enrico Papi e Ilary Blasi all’Isola dei Famosi sono state palesi a tutti. Questo ha spinto diverse persone a credere che il conduttore potesse essere sostituito, ma con chi? Questa è la grande notizia bomba. Nello specifico, infatti, si è vociferato circa la possibilità che Bastian Muller potesse entrare nel cast dell’Isola dei Famosi in sostituzione di Papi.

Si tratta di una notizia tanto incredibile quanto inverosimile, tuttavia, Vladimir ha deciso di intervenire sulla faccenda. L’opinionista ha deciso di farlo lanciando una stoccata alquanto velenosa a Francesco Totti. Nel dettaglio, infatti, ha detto che è stato l’ex calciatore della Roma ad essere sostituito da Bastian e non Enrico Papi. Questa è solo una delle tante stoccate che l’opinionista sta lanciando sulla faccenda durante questa edizione del reality show di Canale 5.

Luxuria e le stoccate ad alcuni naufraghi

Oltre che parlare di Francesco Totti e di Bastian Muller, però, Vladimir Luxuria ha commentato anche il percorso di alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi. Nello specifico, si è scagliata contro alcuni protagonisti che, in queste prime settimane di programma, non si sono esposti molto e messi in gioco. Nel suo mirino ci è finito Luca e i Jalisse. Loro, a suo avviso, stanno assumendo comportamenti un po’ troppo neutrali che, solitamente, non pagano mai in programmi come questo.

In merito al bacio passionale che si sono scambiati Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini nel corso della precedente puntata del reality show, Vladimir ha ammesso che si è trattato di un bacio a tutti gli effetti, davvero molto emozionante. Ad ogni modo, ha precisato di non sapere se la cosa avrebbe generato comunque sgomento anche se a scambiarselo fossero stati un uomo e una donna.