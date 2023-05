Stefano De Martino svela un retroscena su Maria De Filippi: “Ecco cosa mi diceva…”

Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista sul magazine Oggi in cui ha svelato dei retroscena molto interessanti su Maria De Filippi. Il ballerino si è soffermato anche su altre faccende, che hanno più a che fare con la sfera privata.

Nello specifico, ha toccato tasti come ad esempio il rapporto con Luna Marì e con sua moglie Belen Rodriguez. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato nel corso di questa interessante intervista.

La confessione di Stefano De Martino su Maria De Filippi

Il rapporto che c’è tra Stefano De Martino e Maria De Filippi è molto stretto e colmo di affetto reciproco. In effetti, l’attuale conduttore di programmi Rai deve molto alla presentatrice Mediaset, in quanto è stato grazie a lei se ha avuto la possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo e farsi conoscere. Ebbene, anche se attualmente i due non lavorano più insieme da un po’ di tempo, il legame che li unisce è sempre molto forte.

Nel corso di una recente intervista, infatti, Stefano ha voluto raccontare un retroscena che riguarda Queen Mery. In particolare, ha detto che Maria gli è stata di grande aiuto in tantissimi momenti della sua vita e della sua carriera. Spesso De Martino tendeva a voler fare il galletto e la De Filippi subito interveniva esortandolo a darsi una calmata. Nello specifico, gli diceva con affetto: “Sei un pir*a”.

Le parole di Stefano sul rapporto con Belen e Luna Marì

Insomma, il legame tra Stefano De Martino e Maria De Filippi è ancora oggi molto forte. Oltre che parlare di questo, però, il marito di Belen Rodriguez ha parlato anche del rapporto con sua moglie. Nello specifico, ha detto che preferirebbe di gran lunga dormire in stanze separate, questo a causa di abitudini diverse. Lui, infatti, è solito crollare subito nel momento in cui si mette a letto. Per contro, invece, Belen ama vedere le serie tv coreane fino a tarda notte.

Per tale ragione, a Stefano tocca dormire con la tv accesa, cosa che non gradisce particolarmente. In seguito, poi, ha parlato del rapporto che ha con Luna Marì, la figlia di Belen e di Antonino Spinalbese. A tal riguardo, ha detto che la piccola lo percepisce come uno zio. Lui non ha mai avuto la pretesa di diventare il suo secondo padre, in quanto ce l’ha già ed è anche molto presente e bravo nelle sue vesti genitoriali.