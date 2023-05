Belen Rodriguez e Antonino non sono i veri genitori di Luna Marì? Spinalbese rompe il silenzio

In questo periodo si è molto parlato di un assurdo pettegolezzo che riguarda Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese e la loro figlia Luna Marì. Una donna di nome Tatiana su TikTok ha pubblicato dei video in cui ha dichiarato che la showgirl non fosse la madre biologica della picca.

Quest’ultima, infatti, sarebbe nata dagli ovociti dati da questa Tatiana. Il pettegolezzo ha circolato in rete per diversi mesi e i diretti interessati non sono mai intervenuti per fare chiarezza. Stavolta, però, ci ha pensato Antonino a rompere il silenzio.

Antonino interviene sul pettegolezzo inerente Belen Rodriguez e Luna Marì

La questione inerente il pettegolezzo su Belen Rodrigiez, Antonino e Luna Marì sta circolando nuovamente in rete. Al di sotto di un post in cui si parlava di questa faccenda, però, stavolta è intervenuto direttamente il padre della bambina. In tale occasione, infatti, si continuava a fare allusioni circa la somiglianza tra la bambina e la tiktoker Tatiana. A questo punto, dunque, è intervenuto anche l’ex concorrente del GF Vip.

Spinalbese ha commentato al di sotto del post in questione ed ha detto che lui non sa neppure effettuare degli acquisti online, quindi, figuriamoci se fosse in grado di acquistare degli ovociti dalla signora Tatiana. Il commento di Antonino, chiaramente, è stato ironico e volto a sdrammatizzare un po’ su questa faccenda che, con il passare del tempo, sta diventando sempre più assurda e surreale.

Belen trincerata dietro un rigido silenzio

E se Antonino Spinalbese ha deciso in qualche modo di dire la sua in merito a questo pettegolezzo che riguarda la piccola Luna Marì e Belen Rodriguez, quest’ultima è rimasta in silenzio. La showgirl, infatti, finisce spesso nel mirino dei gossip e non sempre ha modo e tempo di replicare a tutte le voci che circolano sul suo conto. In questa circostanza, data l’assurdità delle insinuazioni, in molti si aspettavano un minimo di intervento da parte della donna, ma cos’ non è stato.

Nel frattempo, la signora Tatiana continua a condividere contenuti volti a difendere la sua posizione e a confermare la sua versione dei fatti. La donna, inoltre, ha mosso anche altre accuse contro Belen in questo periodo. Nel dettaglio, ha anche insinuato che la showgirl non sia una donna naturale, per questa ragione non avrebbe mai potuto partorire dal suo grembo Luna Marì.